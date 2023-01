Spoločnosť BioNTech začne vo Veľkej Británii testovať vakcíny proti rakovine. Do roku 2030 môžu zachrániť až 10-tisíc pacientov

OK

Spoločnosť BioNTech oznámila, že bude spolupracovať s britskou vládou na klinických skúškach liečby rakoviny pomocou nových mRNA vakcín. Vakcíny, ktoré vyvinula rovnaká spoločnosť ako tie proti covidu, by mohli liečiť pacientov s pokročilou rakovinou a zabrániť recidíve, teda opätovnému návratu ochorenia. Biotechnologická spoločnosť to oznámila v tlačovej správe.

Môžu vyliečiť všetky typy rakoviny

BioNTech pracoval na vakcíne proti rakovine už 20 rokov, no pandémia výskum spomalila. Britskí pacienti podstúpia personalizované imunoterapie, ktoré majú potenciál vyliečiť rôzne typy rakoviny aj infekčných ochorení. Do roku 2030 by mohli pomôcť 10-tisíc pacientom. Odborníci očakávajú, že budú lacné, relatívne jednoduché na výrobu a distribuované po celom svete – podobne ako pri vakcínach proti ochoreniu covid-19.

„Hoci podrobnosti plánu nie sú verejne dostupné, efektívnosť takejto celoštátnej dohody by mohla znamenať, že vakcíny budú komerčne dostupné oveľa skôr, ako sa predpokladalo,“ uviedla pre Medical News Today Marjorie Zettlerová, výkonná riaditeľka klinickej vedy v spoločnosti Regor Therapeutics Group, ktorá sa na skúšaní vakcíny nepodieľa.

Budú sa vyrábať aj „na mieru“

Vakcíny mRNA pomáhajú prekladať „správy“ z DNA na tvorbu proteínov. Na rozdiel od chemoterapie, ktorá okrem rakovinových buniek ničí aj tie zdravé, imunoterapeutická liečba využívajúca mRNA ničí len rakovinové bunky.

Vakcíny fungujú tak, že sa do tela zavedú laboratórne vyrobené stabilné formy mRNA – podobné tým, ktoré sa nachádzajú na špecifických antigénoch. Telo sa potom naučí rozpoznávať súvisiace antigény a ničiť ich. To znamená, že pri infekcii pôvodnými antigénmi je imunitný systém lepšie pripravený s nimi bojovať. Navyše vakcíny sa môžu vyrábať takpovediac „na mieru“ podľa individuálnych potrieb človeka.





Výskumníci očakávajú, že ubehne ešte niekoľko rokov, kým sa vakcíny proti rakovine stanú široko dostupnými. Kým bude možné podať žiadosť o licenciu Európskej liekovej agentúre, počkáme si možno tri až päť rokov.

Spoločnosť BioNTech spolupracovala s americkou farmaceutickou firmou Pfizer na vývoji jednej z najrozšírenejších vakcín proti covidu-19. Generálny riaditeľ Pfizeru Ugur Sahin uviedol, že sa počas pandémie koronavírusu veľa naučili o spolupráci s britskou národnou zdravotnou službou (NHS), akademikmi, regulačnými orgánmi a so súkromným sektorom pri vývoji liekov.

