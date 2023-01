Vo filme Avatar 3 uvidíme ohnivých Na’vi. Nový kmeň ukáže temnú stránku Pandory

James Cameron robil rozhovor s francúzskymi novinami 20 Minutes, v ktorých prezradil prvý detail o Avatarovi 3. Po tom, čo sme v prvých dvoch snímkach spoznali lesných a vodných ľudí z rôznych kmeňov, nás čakajú noví domorodí obyvatelia Pandory.

Cameron v trojke predstaví Ash People, a teda Na’vi ohňa. Nebudú však takí dobrosrdeční ako doterajšie postavy. Režisér a scenárista Cameron chce, aby sme videli aj odvrátenú, temnú stránku Pandory, na ktorej sa nachádzajú všelijaké typy bytostí a charakterov. Cameron sľúbil, že sa pozrieme na nové miesta na Pandore, a použil aj výraz „nové svety“, takže možno uvidíme viac než len planétu Pandora.

V trojke uvidíme aj niekoľko nových hercov vrátane Michelle Yeoh (Everything, Everywhere, All at Once, Witcher: Blood Origin) či Davida Thewlisa (Lupin z Harryho Pottera). Avatara 3 uvidíme v kinách 20. decembra 2024.

Avatar: The Way of Water. Zdroj: 20th Century Studios

