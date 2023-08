Práca v Refresheri: kameraman a strihač. Posilni náš tím a posuň videotvorbu na nový level

Čo máš spísať a kam poslať:

1. BIO

Daj nám krátke bio o sebe. Opíš sa ako osobu, nie pracovné skúsenosti, ale radšej povahu, ciele, záujmy. Napíš, čo ťa baví, čo robíš, keď nepracuješ. Pokojne sa rozpíš alebo uveď len kľúčové slová. Ak chceš, prihoď aj Instagram.



2. Portfólio

Prilož nám link na svoje portfólio – či už na vlastný web, youtubový kanál, alebo Google Drive, nechávame to na tebe.



3. Prečo ty a prečo u nás

Prečo chceš robiť práve v Refresheri, čo sú tvoje silné stránky a čo vieš priniesť do Refresheru.



4. Dátum, kedy by si mohol nastúpiť, + info, či používaš vlastnú techniku a softvér na strih alebo ju nemáš k dispozícii.

5. Otázky

Ak máš akékoľvek otázky, doplň ich do mailu.

Celé to spíš a pošli vo formáte .pdf na job@refresher.sk s predmetom #VIDEOSK.

Pokojne tykaj, píš maximálne úprimne a otvorene, chill. Odpovieme, len ak spĺňaš vyššie vymenované požiadavky. Držíme ti palce!