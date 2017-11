14-tisíc za Gramec, vrúcny Speezyho odkaz Molochovi aj zoznam posmrtných želaní. Pil C-ho album je na youtube a sprevádza ho veľa otáznikov

Názov albumu V rádiu hral Elán, keď umrel Tupac už snáď nie je potrebné nikomu vysvetľovať a aj keď ide o mierne komplikovanejšiu metaforu, po prvotom rozhorčení pri jeho oznámení už znepokojenie utíchlo. Pil C sa na svojom druhom sólovom projekte vracia k deväťdesiatym rokom (obdobiu Elánu či umrtiu Tupaca) prostredníctvom konkrétnych flashbackov, čo však vyplýva už zo samotného coveru.

Do roka a do dňa dokázal vydať album, ktorý je do veľkej miery opakom jeho doterajšej tvorby a fanúšikovia naň prakticky od vydania Silent Hill reagujú viac než pozitívne. Teraz už nájdeš kompletne celý album na streamovacích službách ako Apple Music či Spotify a okrem Peroxidu 2 je celý album aj na oficiálnom CBG youtube. Pokračovanie úspešnej skladby vyjde v priebehu dneška aj s vizuálom.

Už pri prvom vypočutí sa v poslucháčovi vynára množstvo nezodpovedaných otázok, ktoré sa týkajú nielen skitov, ale aj hostí a tiež samotného Pil C-ho. Máme na mysli hlavne veci Apatia a Nesmrtelní, keďže predsalen atmosférou značne vytŕčajú. Snáď vám už môžeme slúbiť, že čoskoro drivivá väčšina skutočností vysvetlenie naozaj dostane. A už veľmi skoro.