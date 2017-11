Po Španielsku vyhlásil boj proti turistom aj Amsterdam. Vracajú do kvetináčov, je ich veľa a sú večne opití

Je logické, ak ľudia prúdia do miest, ktoré sú niečím zaujímavé či atraktívne. Za také rozhodne možno označiť holandskú metropolu Amsterdam. Aj keď samotná krajina má čo ponúknuť, ľudia do Amsterdamu mieria hlavne za zábavou. A toho už majú miestni dosť. Veď len od roku 2005 do roku 2016 tam vzrástol celkový počet návštevníkov o 7 miliónov. Kým v roku 2005 tam prišlo 11 miliónov turistov, minulý rok ich už bolo 18 miliónov.

Nielen Španieli majú anti-turistické nálady. Bojkovať turizmus sa rozhodli už aj obyvatelia Amsterdamu. Mnoho turistov je hlučných, robia neporiadok a v opitosti vyvádzajú. Nepríjemnú situáciu zažila aj Els Ipingová. Skupina turistov jej totiž vytrhala pred domom kvetiny. Na sebe mali ružové šaty a boli opití. „Každý deň prechádzajú okolo môjho okna davy turistov. Víkend začína už vo štvrtok. Ich hulákanie a kričanie je ohlušujúce. A tie odpadky, čo nechávajú po sebe!“ rozhorčila sa 64-ročná konzultantka. Zažila už aj to, že sa jej do kvetináčov opití turisti vyvracali.

Podľa nej sa atmosféra mesta vplyvom masovej turistiky veľmi zmenila. Namiesto lokálnych obchodov vyrástli také, ktoré sú určené hlavne pre turistov. A sťažovať sa začali už aj samotní návštevníci - všetko, čo si môžu v meste popozerať, sú len ďalší turisti.

Amsterdam pritom nie je jediným európskom mestom, kde evidujú nadmerné množstvo návštevníkov. Proti turistom sa ostro vyhradila napríklad aj Barcelona v spomínanom Španielsku. No holandská metropola sa rozhodla tento problém rázne riešiť, čím ide príkladom aj iným mestám. Situáciu chce znovu dostať pod kontrolu.

V poslednom čase urobilo mesto sériu opatrení proti škodlivým efektom masovej turistiky. Týka sa to aj ubytovacej služby Airbnb. Opatrenia sa týkajú zásahu do prenájmu v prípade, ak sa nedodržiavajú pravidlá o tom, na koľko dní ročne je možné bytovú jednotku prenajať. Okrem toho mesto zvýšilo daň za ubytovanie a zakázalo otvárať turistické obchody v historickom centre mesta. Veď niektoré uličky sú príliš úzke na to, aby cez ne mohli prechádzať davy ľudí.

„Amsterdam chce byť pohostinným miestom, ale masový turizmus má veľa nevýhod,“ vyhlásil hovorca mestskej rady pre ekonomické záležitosti Sebastiaan Meijer. Popol na hlavu si sypal aj kvôli tomu, že v Amsterdame roky podporovali stavanie hotelov a propagáciu mesta po celom svete ako skvelej turistickej destinácie. Starší obyvatelia si však myslia, že za davmi návštevníkov je aj niečo iné.

„Problém je, že Amsterdam sa vždy propagoval ako mesto, kde je možné všetko. Preto si chcú turisti dopriať divokú párty. Robia veci, o akých by doma mohli len snívať,“ myslí si 59-ročný učiteľ Bert Nap. „Mnoho ľudí zrejme vidí Amsterdam ako zábavný park,“ doplnila ho Els Ipingová.

Predstavitelia mesta preto musia zmeniť svoju marketingovú stratégiu. Sebastiaan Meijer má už aj predstavu, ako. „Dlhú dobu bola naša marketingová politika zameraná na to, aby ľuda jednoducho prišli do Amsterdamu. Teraz chceme šíriť nové posolstvo: ′Príďte do Amsterdamu, ale správajte sa slušne′.“