Čo je to strašiak menom hypotéka a aký typ je pre mladého človeka najvýhodnejší? Ušetriť sa dá nemalý balík peňazí

Pojem hypotéka vyvoláva rešpekt nielen u mladých ľudí, ale i u dospelých. Každý z nás sa v živote dostane do situácie, kedy začne premýšľať nad vlastným bývaním, či už je to byt alebo rodinný dom. Podľa prieskumov sa o danú tému začínajú najviac zaujímať ľudia od 25 do 30 rokov.

Vo väčšine prípadov sú pri nedostatočných úsporách a hotovosti najčastejšou voľbou hypotéky. Do konca roka majú mladí ľudia možnosť využiť výhodný hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých. Tatra Banka aktuálne pripravila špeciálnu kampaň práve pre mladých. Čo ale tento strašiak pre ľudí znamená a aký je najvhodnejší postup pri jeho vybavení? Ako ušetriť stovky až tisíce iba správnym výberom typu hypotéky?

Existuje viacero druhov hypoték

Banky sú u nás jediným poskytovateľom hypoték a majú vo svojom portfóliu viacero druhov. Môžu sa líšiť či už svojimi finančnými limitmi, nefinančnými podmienkami, prípadne flexibilitou využitia. Rovnako s druhmi úverov súvisia aj samotné výhody.

Na Slovensku sa spravidla od 21. storočia rozlišujú tri typy hypoték a to tzv. klasický hypotekárny úver, hypotéka a americká hypotéka. Ľudia najčastejšie využívajú klasickú hypotéku, ktorá je zároveň aj najpropagovanejšia v médiách. Mladí ľudia však môžu využiť aj hypotekárny úver so štátnym príspevkom pre mladých.

Klasický hypotekárny úver je výhradne na účel spojený s bývaním, teda kúpu, výstavbu, zmenu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, teda zjednodušené povedané, dlžník ručí buď kupovanou alebo stavanou nehnuteľnosťou. Ide o jednu z podmienok pri vytvorení hypotéky a vzhľadom na to, že nehnuteľnosť je dobrou zálohou, má takýto typ úveru obyčajne nízke úročenie. Lehota splácania je od 4 rokov do 30 rokov.

Hypotéka je veľmi podobná klasickému, no získané finančné prostriedky môžu byť použité aj na iné účely súvisiace s bývaním, ako napríklad rekonštrukcia, ale v súčasnosti je obľúbený aj na refinancovania úveru. Americká hypotéka je bezúčelový úver a podľa názvu je ľahké usúdiť, že je najviac využívaná v USA.

Mladí ľudia sú zvýhodnení

Mladí ľudia, ktorí nezarábajú veľa, majú možnosť požiadať o lacný úver na bývanie s dotáciou štátu do 50 000 €. Hypotekárny úver pre mladých má v prvom rade jednu veľkú výhodu, a to až 3 % zľavu z úrokovej sadzby - 2 % poskytne štát a 1 % banka. Znamená to, že hypotéku je v súčasnosti možno dostať aj pri veľmi nízkych úrokoch - napríklad 0,05 % ako v prípade Tatra Banky, čo sú naozaj lacno požičané peniaze. Čo však musí mladý človek splniť, aby dostal spomínaný typ úveru?

Hypotéky pre mladých sú špeciálne účelové hypotéky a môžu sa použiť iba na kúpu alebo stavbu nehnuteľnosti, prípadne na jej rekonštrukciu. V tomto prípade sa však nedá financovať napríklad pozemok. V prvom rade je potrebné mať vek od 18 do 35 rokov a ak sú poberateľmi úveru manželia, musia obmedzenie veku splniť obaja.

Nutnosťou je samozrejme aj schopnosť splácať hypotekárny úver pre mladých, pričom priemerný mesačný príjem nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorá sa určuje kvartálne. Ak sú žiadateľmi manželia, ich príjem sa spočítava a nesmie prekročiť 2,6 násobok. Za rok 2016, resp. za predchádzajúci kalendárny rok musí teda žiadateľ o úver dokladovať priemerný hrubý príjem maximálne vo výške 1 227,20 €, v prípade manželov je to dvojnásobok - 2 254,4 €.

Spomínaný typ hypotéky sa poskytuje maximálne do 70 % hodnoty nehnuteľnosti, pričom maximálna výška úveru pri štátnom príspevku nesmie presiahnuť 50 000 €. Ak klient splní podmienky na získanie hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých, v praxi to znamená, že ak si vyhliadol nehnuteľnosť za 50 000 €, štátny príspevok sa vzťahuje na 70 %, teda 35 000 € a ostatných 15 000 € bude mať bez podpory. Ak bude mať záujem o 100-tisíc eurový byt alebo rodinný dom, 70 % predstavuje 70 000 € a bude mu priznaná maximálna výška príspevku (50 000 €). Na zvyšok hypotéky nebude mať nárok na podporu od štátu, no napríklad Tatra Banka ponúka aj dofinancovanie úveru v podobe spojenia hypotekárneho úveru so štátnym príspevkom pre mladých a hypotéky TB, prípadne môže klient požiadať aj o kombináciu s bezúčelovým úverom.

Väčšinu hypotekárnych úverov nie je možné riešiť 100 % financovaním, čo v praxi znamená, že keď klient nemá žiadne vlastné prostriedky, dostane sa k nehnuteľnosti omnoho tažšie. Podobná situácia sa dá riešiť napríklad zabezpečením inou nehnuteľnosťou. Úver sa dá v prípade záujmu financovať až do 90 % hodnoty založenej nehnuteľnosti a to kombináciou s klasickou hypotékou ako napríklad v Tatra Banke.

Všetko má svoje pre a proti

Medzi najčastejšie nevýhody hypoték patrí práve ručenie nehnuteľnosťou, kedy v prípade neschopnosti splácania úveru banka môže siahnuť aj na dlžníkov domov, ako aj fakt, že sa klient zaviaže na dlhú dobu pravidelného splácania. Na druhú stranu, aj keby ste neručili nehnuteľnosťou a nesplácate svoj úver, exekútor vám môže siahnuť na majetok. V prípade hypotéky so štátnym príspevkom je nevýhodou stanovené maximum výšky úveru a zvýhodnenie platí iba na prvých 5 rokov splácania.

Prečo ale väčšina ľudí siaha práve po možnosti zobratia si hypotéky? Všeobecne ľudom umožňujú požičať si väčší obnos finančných prostriedkov a vďaka dlhšej splatnosti sa dá rozložiť táto suma na dlhšie obdobie. Takýmto spôsobom sa mesačná splátka zníži na únosnú úroveň aj pre mladého človeka.

Veľmi výhodný hypotekárny úver pre mladých dokonca počas prvých 5 rokov splácania poskytuje o 3 % nižšiu úrokovú sadzbu a vďaka finančnému zvýhodneniu je možné mať nulový alebo takmer nulový úrok. Ak teda práve rozmýšľaš nad svojím novým bývaním, neváhaj do 15. decembra využiť hypotéku pre mladých vo viacerých bankách s možnosťou štátneho príspevku ako napríklad v Tatra Banke, ktorá okrem iného ponúka aj nulové poplatky za úver a kolky na katastri či bežný účet zadarmo.

Výhody Nevýhody Nižšia úroková sadzba o 3 % (2 % štát, 1 % banka) Príspevok sa vzťahuje iba na prvých 5 rokov splácania Prvých 5 rokov nulový alebo takmer nulový úrok Obmedzená výška úveru (50 000 €) Možnosť získať úver až do 90 % hodnoty (v kombinácii s klasickou hypotékou) Stanovená maximálna priemerná mzda za predchádzajúci rok - 1227,20 € na osobu