Za iPhone 8 dáme ešte viac, ako sme predpokladali. Cena novinky s 512 GB úložiskom vraj vystrelí až na 1 400 eur

Vyzerá to tak, že cenovka, o ktorej sa hovorilo koncom minulého mesiaca, nebola až tak úplne presná. Podpultové informácie z webu The New York Times pred niekoľkými dňami spomínali sumu 999 dolárov, čiže okolo tých 1 200 eur, čo mnohí považovali za cenu prislúchajúcu ku 512 GB verzii iPhonu 8. Nakoniec však vyplávalo na povrch, že za túto celkom slušnú kôpku peňazí dostaneme model s podstatne skromnejším úložiskom, a to vo veľkosti 64 GB.

Za čerstvým únikom tentokrát stojí jeden z tvorcov parádne vyzerajúceho konceptu netrpezlivo očakávaného iOS smartfónu, pričom ten sa odvoláva na pomerne dôveryhodné informácie od človeka pracujúceho pre spoločnosť Apple. Akú pozíciu v nej zastáva, je momentálne neznáme, no tvrdí, že za ten najdrahší kúsok zaplatíme 1 199 dolárov. Ak teda zmeníme menu na eurá a pripočítame k nej nejaké tie percentá (256 GB iPhone 7 Plus stojí v USA 969 dolárov, v Nemecku 1 119 eur), cenovka vie v takom prípade vystreliť až nad závratných 1 400 eur.

#iPhone8



64 GB: 999$

256 GB: 1099$

512 GB: 1199$ — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) September 4, 2017