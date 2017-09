Vraciaš sa do školskej lavice? Tu je 7 mobilných hier, vďaka ktorým zabiješ nudu

Či sa to niekomu páči alebo nie, letné prázdniny skončili a preto prichádza rad na krutú realitu. Príchod do školských lavíc však nemusí byť až taký bolestný, stačí si ho iba s niečim spríjemniť. A keďže tým niečim môžu byť aj fajnové hry do smartfónu, prinášame menší, no o to zaujímavejší výber z titulov, ktoré vám v akútnych prípadoch pomôžu zahnať nudu.

Zoznam tentokrát tvoria iba samé arkády s jednoduchým ovládaním, takže si pri hraní aj trošku odpočiniete. Spomínaný výber pozostáva zo siedmych kúskov, kde nechýba ako legenda Golden Axe od Segy, tak ani podarená skákačka Dyna Knight s po zuby ozbrojeným rytierom alebo taký Rider, inými slovami aj šialená jazda po pestrofarebnej či rôznorodej dráhe. Stačí si už iba vybrať.

Tap Tap Dash

Tap Tap Dash patrí medzi mobilné hry s vyšším stupňom závislosti, pretože vás prinúti pri nej presedieť podstatne dlhší čas, než zvyčajne venujete hraniu na smartfóne. Vašou úlohou tu bude stláčať displej v ten správny čas, vďaka čomu pomôžete zbesilo rýchlej sliepke zmeniť smer alebo preskočiť prekážku. Jednotlivé úrovne sú čoraz obtiažnejšie, čo znamená, že progresom rastú nároky na sústredenie aj také reflexy, takže skutočná zábava začne až trošku neskôr.

Golden Axe

Legenda z herného priemyslu si našla cestu aj do moderného sveta mobilných telefónov. Golden Axe predstavuje typickú bojovú arkádu s ponukou troch rôznych typov hrdinov a hordou nepriateľov vrátane silných bossov. Hráč si tak môže vybrať malého dwarfa so sekerou, vyformovaného bojovníka alebo obratnú bojovníčku s mečom. Každý navyše ovláda rôznu mágiu, ktorou vedia zrovnať so zemou všetko, čo sa v danej chvíli nachádza na obrazovke. Počas dobrodružstva stačí naháňať goblinov a veci, ktoré z nich bo bitke vypadnú, sa postarajú o všetko ostatné.

Turn

Podobne ako Tap Tap Dash, aj hra Turn vie hráča úplne pohltiť. Oba kúsky navyše ponúkajú veľmi podobnú hrateľnosť, pretože aj tu stláčate displej, aby ste mohli meniť smer pohybu objektu. Sliepku však tentokrát nahradil úplne obyčajný štvorec, ktorý neskorými reflexmi zmenšujeme a tým pádom sme bližšie k prehre. Ak pri blížiacej zmene pohybu zareagujete príliš neskoro, tak narazí do steny, po čom z neho ubudne určitá časť. Jej veľkosť záleží už iba od toho, ako neskoro displej stlačíte.

Smashy Duo

V mobilnom titule Smashy Duo si zahráte tak trošku netradičný squash, pretože miesto steny dostanete za úlohu triafať hordy zombies. Stláčaním ľavej a pravej strany displeja odrážate loptičku z dolnej strany do vrchnej, kde sú vaše ciele. Hranie navyše sprevádzajú pútavé ako vizuálne, tak aj zvukové efekty. Aj v tomto prípade máme na výber z viacerých herných postáv, ktoré počas hrania ovládame našimi dotykmi.

Dyna Knight

Dyna Knight je divoká skákačka, kde vaša úloha spočíva v preskakovaní prekážok a eliminácii všetkého, čo vám stojí v ceste. Tentokrát budete ovládať rytiera s arzenálom dynamitov, ktoré slúžia nielen ako jeho zbraň. Použiť ich viete aj vtedy, keď potrebujete niečo preskočiť. Výbuch vás dostane do vzduchu a vy tak môžete veselo pokračovať ďalej. A aby to išlo ľahšie, z času na čas dostanete k dispozícii i nejaký ten mocný power-up.

Rider

Nikdy nekončiaca jazda po farebnej dráhe, kde ide o predvedenie čo najlepšieho výskoku. Ak počas neho zrealizujete s obratným vozidlom ešte aj nejaký ten trik, hra vás odmení bohatým počtom bodov. A o tom to celé je, zakaždým nazbierať čo najväčší počet bodov. Jazda končí vtedy, keď nezvládnete preskočiť alebo prejsť z jednej časti divokej dráhy na druhú. Všetko tu teda záleží od zručnosti hráča. Pokiaľ je šikovný, s hrou Rider si zaručene užije aj trošku zábavy.

Pocket Snap

Arkáda Pocket Snap je o triafaní guľôčok do košíka. Sila, akou ju vystrelíme, určuje trajektóriu letu, čiže ak bude príliš malá, respektíve príliš veľká, netrafíte sa. Každé jedno kolo máte len pár pokusov a ak náhodou pri niektorom z nich uspejete, použitú guľôčku dostanete naspäť. Princíp je preto úplne jednoduchý - snažiť sa zakaždým trafiť, nazbierať tak čo najviac bodov a lámať posledné rekordy.

