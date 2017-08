Majitelia do korytnačky vyvŕtali dieru a priviazali ju o strom, aby im cez dovolenku neušla. Zviera si vytrpelo obrovské bolesti

Odchod na dovolenku vedia skomplikovať domáce zvieratá, o ktoré sa treba v neprítomnosti postarať. Existuje viacero riešení, ako svojho miláčika nechať v dobrých rukách, ale spôsobiť mu obrovskú bolesť a potom ho priviazať na niekoľko dní o strom, to medzi vybrané možnosti nepatrí. Dvaja manželia na prechádzke po nemeckom meste Dortmund len začudovane zastali pri jednej zo záhrad, keď na zemi zazreli korytnačku ležiacu na svojom pancieri priamo na slnku.

Po bližšom pohľade dokonca zistili, že korytnačke majitelia vyvŕtali dieru do panciera, aby cez ňu mohli pretiahnuť lano a priviazať úbohého živočícha o strom, aby im cez dovolenku niekam neutiekol. Manželia našťastie zavolali hasičov, ktorí prišli korytnačku aj s lanom vyslobodiť a na miesto dorazili aj pracovníci organizácie pre týrané zvieratá. Jej zamestnanci okamžite skonštatovali, že korytnačka musela prežívať agóniu, keď do nej vŕtali, a celý prípad sa záchranou živočícha neskončil, pretože sa o majiteľov zvieraťa budú zaujímať aj konkrétne orgány pre podozrenie z týrania zvierat.

Tortoise in Dortmund left with a hole drilled in its shell | Daily Mail Online https://t.co/K5yIoohagT #turtle #news