Nonstop banka vo vrecku vďaka apke Mobil Banking 

Túžba mať svoj účet a banku vo vrecku nonstop je vo VÚB realitou.

Mobil banking zmení život platenia a fungovania osobných peňazí na nepoznanie. Aplikácia VÚB Mobil Banking je jednoduchá mobilná aplikácia určená pre používateľov Internet bankingu, ako aj pre nováčikov vo svete elektronickej správy financií. Je to v súčasnosti najefektívnejší, najpohodlnejší a najrýchlejší spôsob dennej obsluhy vlastných peňazí. Súčasne je to najlacnejší spôsob, svet úplne oslobodený od poplatkov a dodatočných výdavkov.

Mobilné telefóny už výrazne posúvajú, zrýchľujú a uľahčujú správu financií. Inštalácia aplikácie je jednoduchá, trvá len niekoľko minút. Podmienkou je mať zriadený Internet banking. Ten si možno sprístupniť v pobočke alebo online cez stránku VUB. Na prihlásenie do aplikácie slúži 4-miestny PIN, nedostane sa do nej nikto cudzí ani v prípade, že stratíte telefón. Aplikáciu možno nainštalovať na viac zariadení.

Viac nastavení „na mieru“

Práve v týchto dňoch do aplikácie VÚB Mobil Banking pribudol ďalší balík jedinečných funkcií dostupných len v mobilnom bankovom kanáli a posilnili sa možnosti osobných nastavení. Po úpravách tento rok je aplikácia pre bežného užívateľa maximálne flexibilná. VÚB neponúka jediný správny postup, ale poskytuje slobodu nastavenia peňaženky v mobile. Na domovskú stránku si môžete „vytiahnuť“ 5 funkcií, ktoré chcete používať najčastejšie. Ovládanie je prehľadné aj vďaka widgetu v podobe „blesku“. Aj obľúbené platby, ktoré využívate najmä na odoslanie peňazí z účtu platobným partnerom budú tak dostupné už priamo po prihlásení ako Rýchle platby.

Len otlačkom prsta

Majitelia absolútnej väčšiny novších mobilov so systémom Android sa už môžu od augusta prihlasovať do aplikácie pomocou odtlačku prsta. Je to bezpečný preverený spôsob, nemusíte používať 4-miestny PIN pre vstup do aplikácie. Ďalšie novinky zohľadňujú vaše individuálne potreby. Viete si zvoliť či chcete vidieť úvodný graf informujúci o dostupných peniazoch na účtoch a kartách. Pre letné cestovanie, či nákupy je výhodou Menová kalkulačka a pre tých, čo predsa len potrebujú navštíviť kamennú banku alebo nájsť najbližší bankomat je dostupných aj viac informácií o sieti pobočiek a bankomatov VÚB na celom Slovenku.

Peniaze pod kontrolou, faktúry bez starostí

Mať účet stále pod kontrolou je výhodou, vďaka funkcii Rýchly zostatok. Jediným pohybom po displeji telefónu si preveríte disponibilný zostatok na účte. A môžete si nastaviť zobrazenie presnej sumy alebo zostatku v %. Displej vás navyše farebne upozorní, ak suma na účte klesne pod určitú hraničnú hodnotu.

Aj faktúry napríklad za elektrinu, plyn, mobil, či nájom zaplatíte kedykoľvek. So službou Scan & Pay môžete zabudnúť na 24-miestne čísla účtov a ďalšie potrebné údaje platby, mobil si všetko zistí sám – naskenovaním IBAN čísla prípadne načítaním kódu (QR alebo EAN kód).

Mobil banking je všetko, čo potrebujete!

Mobil sa stane vaším neoceniteľným pomocníkom pre všetky situácie spojené s výdavkami. S VÚB Mobil Bankingom viete získať prehľad o pohyboch na všetkých účtoch, pozrieť si pohyby aj stav. Môžete spravovať platobné i kreditné karty, meniť ich názvy, nastavenia, zablokovať ich a informovať sa o zrealizovaných kartových platbách či výberoch. Podobne viete získať prehľad úverov a dokonca podať online žiadosť o úver. Rovnako rýchlo si skontrolujete investície a aktuálny stav ich hodnoty. Mobil sa stane vaším pomocníkom pri každom platení, v prípade potreby opakovania si rýchlejšie identifikujete predchádzajúce platby v Prehľade platieb alebo nastavujete poradie účtov, kam posielate peniaze v zozname Platobných partnerov.