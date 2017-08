"Bude to môj aj McGregorov posledný zápas v živote." Váženie pred súbojom storočia sa nezaobišlo bez provokácií a ostrých slov

Všetky reflektory aj oči sa už niekoľko dní upierajú na americké Las Vegas, kde sa na súboj storočia pripravujú Conor McGregor aj Floyd Mayweather. Obaja bojovníci majú za sebou už dostatok mediálneho šialenstva a o pár hodín sa konečne postavia do ringu, aby raz a navždy ukončili svoje súperenie a rivalitu. Ešte pred nástupom do ringu však muselo prísť váženie, pri ktorom zase raz až tak veľmi nešlo o to, koľko kilogramov bude mať Floyd či Conor, ale skôr o to, ako svojho súpera čo najefektívnejšie zosmiešniť a strápniť. Maximálna hmotnosť jednotlivých bojovníkov mohla dosiahnuť 154 libier, čiže 69,85-kilogramu a obom z nich sa ju podarilo podliezť, avšak rozdiely boli dosť markantné. Ír sa pod limit vošiel len tesne, pretože sa mu na váhe zjavilo číslo 153 libier, teda 69,39-kilogramu, zatiaľ čo Mayweather nemal s limitom žiadne problémy a jeho hmotnosť dosiahla 149,5-libry, takže 67,8-kilogramu.

Po dovážení ešte nasledovala krátka šou pre prítomných divákov, ktorých sa do haly nahrnulo viac ako 10-tisíc a väčšina z nich mala svojho favorita dopredu vybratého, a tak sa McGregor tešil z domácej atmosféry. McGregor nezabudol zosmiešniť Mayweathera, keď v rozhovore vyhlásil, že je to najhoršia forma, v akej ho kedy videl a prirovnal ho k psiemu exkrementu plnému vody. O svoju hmotnosť vraj nemal nikdy starosť, pretože je profesionál, avšak Mayweather nezostal ticho a povedal, že hmotnosť nikdy zápasy nevyhrávala, pretože zápasy vyhráva boj. Pri otázke o tom, ako vníma tento súboj, ktorý bude jeho posledným v kariére, len dodal, že nebude posledným len preňho, ale aj pre McGregora a vôbec nebude trvať dlho, takže sa očividne máme na čo tešiť.

McGregor and Mayweather weigh in at T-Mobile Arena, Las Vegas. #MayweatherMcGregor pic.twitter.com/H9cbV9Jc1D — Simon Head (@simonhead) 25. srpna 2017