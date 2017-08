Ako to vyzeralo na šestnástom ročníku Hip Hop Kempu? Slabší line-up kompenzovali aspoň zážitky z poľskej autonómnej oblasti

Počas posledného víkendu sme už tradične navštívili zatiaľ stále najväčší rapový festival v Československu s názvom Hip Hop Kemp. Každý, kto mal možnosť zúčastniť sa aspoň raz, už približne vie, o čo ide. Za šestnásť rokov existencie už táto udalosť neraz prepísala históriu a vystúpenia na nej odohrali aj kapacity ako Kendrick Lamar či Joey Bada$$, a to dokonca v časoch, kedy ich poznalo podstatne menšie publikum ako dnes. Posledný ročník Kempu na letisku pri Hradci Králové však nevyšiel úplne podľa predstáv českých a slovenských návštevníkov, ktorí sú už predsa len na samotný line-up o niečo náročnejší a očakávajú, že sa podľa toho zariadia aj organizátori.

V prípade Hip Hop Kempu bol tohtoročným headlinerom Common, no ani ten nakoniec neprišiel, pričom mali byť dôvodom zdravotné problémy. Pár hodín na to však na svoju facebookovú stránku pridal video, ako sa baví v klube. Náš report preto mapuje primárne atmosféru festivalu, no samozrejme sme vyspovedali aj zopár interpretov a navštívili miesta pre bežného smrteľníka nedostupné, teda nákupnú zónu a poľské stanové mestečko, z ktorého však môžete očakávať ešte samostatné video, keďže by sme neradi vynechali ani jeden zo vzácnych záberov. Za mikrofónom @michalmucha a za kamerou @grco.