Rasistický dávkovač mydla nereaguje na tmavšiu pokožku. Úsmevné video však poukazuje na viac než dôležitý problém

Možno by si očakával, že internetom budú hýbať skutočné problémy, no dnes je to rasistický dávkovač mydla. Aj pomocou neho sa dá však poukázať na niekoľko sociálnych nedostatkov. Na Twitteri sa totiž objavilo zaujímavé video, kde dávkovač mydla okamžite spoznal bielu kožu a mydlo ochotne vydal. Keď si však pod dávkovač strčil ruku muž s tmavšou pokožkou, mydlo netieklo. Poriadne si ruky umyť mohol až potom, čo si ich prekryl jasnobielym toaletným papierom.

Samotné video je síce zverejnené len za motívom rozosmiať ľudí a srandu si v ňom robia aj jeho autori, v skutočnosti však poukazuje na stále veľkú priepasť medzi bielou a ostatnými rasami. Na Twitteri sa totiž ľudia začali rozčuľovať, že je bizarné, ako nie je v 21. storočí technológia prispôsobená aj iným rasám. Mnoho ľudí dokonca vyjadrilo nenávisť výrobcovi zariadenia, pretože vraj zamestnáva len ľudí jednej rasy. Inak by sa na tento problém rozhodne prišlo. Tmavá koža totiž pohlcuje viac svetla a odráža ho omnoho menej než biela pokožka, to by však podľa používateľov sociálnej siete mali výrobcovia takýchto prístrojov rozhodne vedieť.

Problém však nekončí len u dávkovačoch mydiel na verejných toaletách. Spomeňme napríklad chvíle, kedy fotografická sieť Flickr vyvinula algoritmus na triedenie fotiek, no černosi sa dostali medzi opice. Niektoré aplikácie s rozoznávaním hovoreného slova zasa rozumejú predovšetkým mužskému hlasu, kým slová od ženy sú pre ne väčším orieškom. Problematika sa predovšetkým odvíja od malej diverzity v pracovnom prostredí. Aplikácie programujú predovšetkým muži a potenciálne chyby aplikácie jednoducho nikomu nenapadnú.

If you have ever had a problem grasping the importance of diversity in tech and its impact on society, watch this video pic.twitter.com/ZJ1Je1C4NW — Chukwuemeka Afigbo (@nke_ise) 16. augusta 2017