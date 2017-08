Slovenská sporiteľňa a Viva Musica! festival našli nový muzikantský poklad. Víťazom projektu sa stal 19-ročný Dávid Bílek

Viva Musica! festival sa tento rok rozrástol o veľký projekt Viva Ulica!, ktorý dlhoročný generálny partner Slovenská sporiteľňa pripravil spolu s organizátori festivalu, aby zmenili vnímanie pouličnej hudby na Slovensku. Desiatka finalistov celé leto spríjemňuje atmosféru v uliciach hlavného mesta svojimi pouličnými koncertmi a inak to nie je ani v prípade absolútneho víťaza projektu. Stal sa ním veľký talent, fenomenálny gitarista Dávid Bílek, ktorého spomedzi všetkých pozoruhodných hudobníkov a hudobných zoskupení vybral riaditeľ Viva Musica! festivalu, Matej Drlička. Dávid Bílek sa predvedie ako sólista na záverečnom koncerte Viva Klasika!, ktorý sa uskutoční v Sade Janka Kráľa v sobotu 26. augusta. Odohrá nádhernú skladbu španielskeho autora Joaquína Rodriga – Concierto de Aranjuez (2. časť – Adagio) v sprievode veľkého symfonického orchestra pod taktovkou Braňa Kostku.

„Vôbec som nečakal, že to takto dopadne. Možno som dúfal, ale vôbec som nemal nejaké očakávania, tak o to som radšej, že som vyhral. Viva Ulica! mi plní sen, pretože som ešte nikdy nehral s orchestrom a teraz sa to ide udiať. Okrem toho som veľmi rád, že budem hrať svoju obľúbenú skladbu“, neskrýva svoje nadšenie Dávid.

Dávid má 19 rokov, študuje na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a svojím štýlom hrania ohuruje nemálo ľudí. Jemu vlastný a unikátny štýl hry flamenca sa vraj naučil sám z YouTube videí. Na gitare, ku ktorej ho priviedla jeho mama, hrá už od svojich siedmich rokov. V roku 2014 získal na Súťaži študentov konzervatórií SR 1. miesto a zároveň sa stal absolútnym víťazom. V tom istom roku na návrh školy získal prospechové štipendium Ministerstva kultúry SR. V roku 2016 získal na Súťaži študentov konzervatórií SR opäť 1. miesto a titul absolútneho víťaza. Na Gitarovom medzinárodnom festivale Ivana Ballu v Dolnom Kubíne získal 2. miesto a dvakrát čestné uznanie. Za jeho úspechy mu bola ministrom kultúry udelená Cena sv. Gorazda. V súčasnosti sa popri štúdiu venuje sólovej koncertnej činnosti a je súčasťou komorného zoskupenia Banskobystrické gitarové kvarteto. Absolvoval majstrovské kurzy u Marcina Dyllu, Jána Labanta, Ladislava Bláhu, Andreu Vettorettiho, Miloša Slobodníka, Fabrizia Ferraru, Mateja Fremla, Patricka Vacíka, Martina Krajča a Juraja Buriana.

Záverečný koncert festivalu Viva Musica! bude veľkolepým uzavretím jeho 13. ročníka. Na pódiu v Sade Janka Kráľa sa spolu stretnú finalisti projektu Viva Ulica!, víťazi ocenenia Viva Musica! festival Grand Prix a tiež účinkujúci v rámci obľúbenej koncertnej série Hudba v sade (všade). Vystúpia spolu so symfonickým orchestrom, ktorý uvedie výber z najkrajších diel klasickej hudby. Dramaturgia koncertu bola vybratá aj s ohľadom na výnimočné prírodné prostredie, v ktorom sa bude koncert odohrávať. Okrem iného odznie aj predohra Hebridy nemeckého skladateľa Felixa Mendelssohna-Bartholdyho či Pastorálna symfónia z pera Ludwiga van Beethovena.

