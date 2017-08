Jared Lee Loughner si za svoje vražedné besnenie vyslúžil 7 doživotných trestov a ďalších 148 rokov za mrežami 

Pokojné sobotné dopoludnie sa pre návštevníkov nákupného centra v meste Tuscon v Arizone behom pár sekúnd zmenilo na nervydrásajúcu hru o život. Iba 22-ročný Jared Lee Loughner si tam napochodoval s kamenným výrazom na tvári a spustil streľbu na nič netušiaci dav ľudí, ktorí sa práve oddávali vášnivej politickej diskusii s obľúbenou kongresmankou Gabriel Giffordsovou. Prvé telefonáty vystrašených návštevníkov centra polícia obdržala už po pár minútach od začiatku streľby. Na miesto činu tak začali prúdiť desiatky policajtov, aby celú oblasť uzavreli a strelca zneškodnili. Než však stihli doraziť, viacerým už nebolo pomoci, iní sa zase dezorientovane potulovali chodbami netušiac, čo sa to vlastne deje. Chodby nákupného centra lemovali telá mŕtvych i ranených, na stenách a podlahe bolo veľké množstvo krvi. Prečo sa rozhodol 22-ročný študent navštíviť politickú diskusiu s tým najhorším možným zámerom?

Jared Lee Loughner žil od narodenia v Tuscone, asi 100 kilometrov od mexických hraníc. Matka pracovala ako manažérka, otec sa staral o domácnosť a občasne si privyrábal renováciou veteránov. Jared Loughner bol ich jediné dieťa a tak mu, ako to už u jedináčikov býva, prejavovali patričnú starostlivosť. V období dospievania sa medzi vrstovníkmi v ničom neodlišoval. Obyčajný teenager, ktorý sa rád pofľakoval s kamarátmi a popíjal alkohol. Okrem toho sa venoval hre na basgitare, s ktorou dokonca vystupoval v kapele spolu s kamarátmi. Stredná škola je so svojim špecifickým obdobím života náročná pre mnohých, no pre Jareda to platilo dvojnásobne. Po tom, čo sa zamiloval do svojej priateľky, ktorá mu lásku neopätovala v podobnom rozsahu u neho došlo k výraznému zlomu. Ako tvrdilo aj jeho okolie, po neúspešnom vzťahu to s ním išlo dolu vodou až postupne na strednú školu aj priateľov úplne rezignoval. Viac ako skutočný svet ho začal zaujímať ten virtuálny. Dni trávil medzi online komunitou, s ktorou rád diskutoval o svojich iracionálnych pohľadoch na svet. Do pozornosti sa mu dostali knihy ako Mein Kampf či 451 stupňov Fahrenheita.

Zvrátené ideológie či utopické/dystopické romány tak boli jeho denným chlebom, vďaka ktorým sa začal na svet pozerať výrazne odlišným spôsobom. Hlásal nezmyselnosť peňazí či škôl ako takých. Za jediné skutočné platidlo považoval zlato a striebro. Svojich spolužiakov začal nazývať nevzdelanými idiotmi a seba považoval za výnimočného jedinca s obrovským kvantom vedomostí. Jeho narcistické správanie napredovalo míľovými krokmi. Postupne to dopracoval až tak ďaleko, že v roku 2006 strednú školu opustil a už sa tam viac nikdy nevrátil. I tak sa ale rozhodol svoje šťastie skúsiť na Pima Community College, kde dúfal, že bude mať pre jeho názory pochopenie väčšie množstvo ľudí. Opak bol však pravdou. Navyše sa stále viac javil ako duševne narušený jedinec. Poslednou kvapkou pre školu sa napokon stalo video, ktoré Jared nakrútil a zavesil na internet. V ňom sa o Pima Community College vyjadruje ako o genocídnej škole, vďaka ktorej bude raz bezdomovec, pretože ho nenaučí absolútne žiadne praktické vedomosti. Krátko po zverejnení videa dostal od univerzity písomné vyjadrenie o jeho predčasnom ukončení štúdia. Do školy sa mohol vrátiť až po tom, čo by odovzdal písomný dokument o jeho duševnom zdraví. Ten však nikdy nepredložil.

Na hrozivý útok sa začal pripravovať len niekoľko týždňov vopred, s tým, že si legálne zaobstaral poloautomatickú zbraň. Pár hodín pred činom ešte stihol rozoslať známym a bývalým priateľom e-mail, ktorý náramne pripomínal list na rozlúčku. 8. januára 2011 okolo 7:00, teda len asi 3 hodiny pred útokom, sa vybral do neďalekého obchodu so zbraňami, aby si do svojej poloautomatiky kúpil dostatok munície. Predavačovi v obchode sa však Jared vôbec nepozdával. Jeho správanie bolo výrazne podivné. Rozhodol sa preto zohrať menšie divadlo s tým, že má všetku muníciu tohto typu vypredanú. Loughner sa však nedal odradiť. O pol hodiny neskôr sa už objavuje v druhom špecializovanom obchode, kde sa opäť pokúša zohnať náboje. Tentokrát je vo svojej misii úspešný. V obchode so zbraňami tak kupuje 8 balení, v ktorých sa nachádza neuveriteľných 400 nábojov. Ozbrojený až po uši sa vydáva do domu rodičov, kde sa stretne so svojím otcom. S rodičmi už dlhšiu dobu nemal práve najlepšie vzťahy. Viackrát mu zabavili auto i zbraň práve zo strachu, že by mohol niekomu ublížiť. Pri pohľade na svojho syna ide Randymu hlavou viacero scenárov. Vystrašený otec tak napokon Jaredovi výslovne zakazuje s autom odísť. Jared tak v návale zlosti berie čiernu tašku plnú zbraní a munície a z domu uteká.

Aj napriek synovmu podivnému správaniu na neho ale nezanevreli, práve naopak, naďalej sa snažili nájsť s Jaredom spoločnú reč, no bolo to viac ako namáhavé. Ani by ich však nenapadlo, že ich jediné dieťa sa chystá spáchať ohavný čin, pri ktorom budú vyhasínať ľudské životy. Toho dňa sa totiž malo konať v miestnom nákupnom centre Safeway stretnutie s kongresmankou Gabriel Giffordsovou, ktorá sa takýmto spôsobom rada stretávala so širokou verejnosťou. A Jared tam mal nanešťastie namierené tiež. Avšak nechcel sa oddávať konštruktívnej debate, jeho zámer mal krvavé pozadie. Podobného stretnutia s kongresmankou Giffordsovou sa totiž Loughner zúčastnil už v minulosti. Ako iní, aj on sa vtedy aktívne do tejto debaty zapojil. Kongresmanke položil otázku, na ktorú však nevedela reagovať. Loughnerova otázka znela: „Načo nám je vláda, keď slová nič neznamenajú?“ Giffordsová za otázku poďakovala, no bez odpovede pokračovala ďalej, čo si zrejme zobral Loughner osobne. Ani len netušila, že takáto malichernosť môže doviesť mladíka so zjavnými psychickými problémami až ku krajným riešeniam.

9:54 doobeda prichádza Loughner taxíkom pred obchodný dom. O 16 minút neskôr padá prvý výstrel, ktorý zasiahne Gabriel Giffordsovú priamo do hlavy. Plne pri zmysloch sa obracia k šokovanému davu a v streľbe pokračuje. Akonáhle vyprázdni zásobník, pokúša sa zbraň opäť nabiť, no sekundy nečinnosti využije jeden z návštevníkov na to, aby popadol stoličku a udrel Loughnera zozadu. Ten okamžite padá k zemi, kde sa ho dvojica mužov pokúša spacifikovať. Loughner sa ocitá bez zbrane a obklopený davom odvážnych návštevníkov. Nemá až do príchodu polície kam uniknúť. Behom 17 sekúnd sa mu však do davu podarilo vystreliť až 33 nábojov, ktoré 6 ľudí usmrtili a ďalších 13 zranili. Jeho hlavný cieľ, kongresmanka Giffordsová však útok zázrakom prežila. V súdnom procese, ktorý začal už o pár mesiacov neskôr sa odborníci zhodli na silnej psychickej poruche – paranoidnej schizofrénii. Zároveň bola nariadená liečba antipsychotikami. Po viac než roku liečby bol napokon schopný postaviť sa pred súd, kde sa obžaloba dožadovala trestu smrti. Priznaním viny sa však poprave vyhol. Jeho trest znel 7 doživotí + 148 rokov. Múry väzenia tak už nikdy neopustí.