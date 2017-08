Zakladateľ Refresheru, moderátor televízie aj úspešná biznis developerka budú diskutovať o budúcnosti našej generácie na Magio Pláži

Diskusie s úspešnými ľuďmi sa stávajú čoraz populárnejšími a je príjemné vidieť, že aj mladá generácia si uvedomuje, že jednoducho má význam venovať aspoň zlomok času počúvaniu príbehov ostatných. Predsa len, cenné informácie a skúsenosti sú v dnešnej dobe zadarmo len ojedinele a poučiť sa na chybách druhých je príjemnejšie ako na tých vlastných. Už na konci leta, teda presne 28. augusta, budete mať podobnú možnosť, keďže sa na Magio Pláži v Techlounge bude konať špeciálny event, ktorý by ste si zaručene nemali nechať ujsť. Teda minimálne, pokiaľ vás zaujímajú názory jedincov stojacich za úspešnými projektami na tému Budúcnosť našej generácie.

Odhady tvrdia, že do roku 2025 bude Generácia Y tvoriť takmer 75 % globálnej pracovnej sily a obsadí mnoho biznisových, spoločenských a politických pozícií. Tento trend sa bezpochýb týka aj Slovenska, čo máme možnosť vidieť už teraz, no a práve preto boli do panelovej diskusie pozvaní zástupcovia projektov, ktorí majú čo k tejto téme povedať. Tešiť sa môžete na zakladateľa DAYBYME - Danyho Čačalu, osobnosť televízie Viktora Vinczeho, riaditeľku SAPIE Petru Dzurovčinovú a tiež človeka stojaceho za vznikom tohto portálu - Gábora Borosa. Žiaľ, pôvodne plánovaný hosť Jakub Ptačin sa nebude môcť dostaviť, no nahradí ho biznis developerka Martina Martina Drahošová, ktorú si všimol napríklad aj Forbes. Pätica atraktívnych hostí vám dá odpovede na množstvo zásadných otazok ako napríklad:



Je na dnešnom trhu dôležitejšia škola či prax? Čo motivuje mladých ostať na Slovensku? Ako filtrovať zdroje informácií v dobe informačného smogu? Dokáže jednotlivec vplývať na globálne problémy? Aký ma naša generácia postoj k spoločenskej zodpovednosti?



Všetky dôležité informácie a aktuality nájdeš na oficiálnej facebook udalosti.





PS: Čaká ťa aj afterka, takže o dôvod viac dostaviť sa. A vstup je zdarma, stači sa registrovať cez Eventbrite.