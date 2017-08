Umělá inteligence od startupu Elona Muska poprvé v historii rozdrtila ve hře Dota 2 ty nejlepší světové hráče

Každý rok si společnost Valve, která provozuje populární distribuční program Steam, pro diváky svého prestižního turnaje The International, v němž hráči zápasí ve hře Dota 2, připraví nějaké milé překvapení a ani letošní ročník nebyl výjimkou. Tentokrát slovo dostala umělá inteligence od startupu OpenAI, jehož spoluzakladatelem není nikdo jiný než vizionář Elon Musk, a fanoušci v prostorném v sále i ti doma, co událost sledovali po streamu, se tak před pár dny stali svědky něčeho nevídaného. V přednatočeném promo videu jsme se totiž dozvěděli, že vývoj umělé inteligence pokročil již natolik, že se jí v soubojích jeden na jednoho podařilo porazit několik profesionálních hráčů, kteří patří ke světové špičce, a aby toho nebylo málo, názorné demonstrace jsme se pak dočkali i v přímém přenosu.

OpenAI first ever to defeat world's best players in competitive eSports. Vastly more complex than traditional board games like chess & Go.