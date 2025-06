TOP 10 štýlových letných doplnkov, s ktorými budeš vyzerať cool na pláži aj pri bazéne

Bez týchto essentials ani nechoď k vode.

Už sa tešíš, ako sa vyvalíš niekde na pláži alebo pri bazéne a užiješ si dokonalý relax? Predtým, než si na seba oblečieš plavky, prejdi si nasledujúci zoznam 10 štýlových doplnkov, ktoré rozhodne nemôžu v tvojej letnej výbave chýbať.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

1. Pletená shopper taška

Poriadna plážová taška je na leto jednoducho must-have – najmä keď je z pleteného/slameného materiálu, ktorý je v roku 2025 IN. Našli sme perfektnú budget-friendly tašku, ktorá je objemná, má zapínanie na zips a vnútorné vrecko.

Zdroj: reserved

2. Klobúk Answear Lab

K taške predsa musí ísť klobúk v podobnom štýle, nielen kvôli móde, ale aj ochrane proti slnku (predsa nechceš dostať úpal). Eleganciu slameného klobúka dopĺňa čierna mašľa. Jeho obvod je 58 centimetrov.

Zdroj: Answear

3. Termotaška Spokey Acapulco

Ak si chceš dopriať nejaký ten snack a vychladený nápoj na lehátku, zaobstaraj si kvalitnú termotašku Spokey. Tá sa postará o to, aby tvoje jedlo a nápoje boli fresh aj keď je vonku „milión“ stupňov. Môžeš ju tiež využiť na nosenie obedov do práce alebo do školy.

Zdroj: alza

4. Plážová froté osuška Bellatex

Plážová osuška BELLATEX má všetko, čo by kvalitná osuška mala mať: je z bavlny, príjemná na dotyk, savá a ešte k tomu aj štýlová. Jej rozmery sú 100 × 150 centimetrov.

Zdroj: alza

5. Slnečné okuliare Komono Jeff

Aký by to bol pool či beach outfit bez slnečných okuliarov? Vybrali sme nadčasový model v trendy butter yellow farbe od belgickej značky Komono Jeff, ktorá sa pýši nálepkou udržateľnosti. Tieto konkrétne okuliare majú rám z recyklovateľného ekoacetátu. Plus, dostaneš k nim aj puzdro s čistiacou handričkou.

Zdroj: freshlabels

6. Kompaktný slnečník

Ak ideš niekde, kde nebudú slnečníky k dispozícii, zober si vlastný. Skladný plážový slnečník PARUV má priemer 160 centimetrov, a tak je dostatočne priestranný pre dve dospelé osoby. Vďaka faktoru UPF 50+ (ochranný faktor pred ultrafialovým žiarením) ťa účinne ochráni pred slnkom. Plus, je odolný voči vetru do 20 kilometrov za hodinu.

Zdroj: decathlon

7. STANLEY Quencher H2.O FlowState Tumbler

Štýlový termohrnček STANLEY bude tvojim verným doplnkom, ktorý ti zjednoduší príjem tekutín (nielen) v teplých dňoch. Má praktickú slamku na pitie, pohodlné ucho a zmestí sa do skoro každého držiaka v aute. Teplé nápoje vydržia v termohrnčeku 7 hodín, studené nápoje zase 11 hodín. Okrem iného, je vhodný aj do umývačky.

Zdroj: alza

8. JBL GO 4 White

Navoď si letný vibe s prenosným Bluetooth reproduktorom JBL GO 4, ktorý ti vydrží hrať tvoje obľúbené pesničky alebo podcasty až 7 hodín. Nabíja sa cez USB-C a jeho 4,2-Wattový výkon perfektne ozvučí aj menšie miestnosti.

Zdroj: alza

9. Kodak Power Flash 27+12 Disposable

Summer but make it vintage. Zachyť svoje najkrajšie letné spomienky na filmový foťák, ktorý dá fotografiám úplný retro nádych. Je jednorazový, takže potom, čo vyfotíš všetkých 39 snímok, musíš ho dať vyvolať.

Zdroj: alza

10. Frudia Sun Ultra UV Shield

„Last but definitely not least“ je SPF-ko, bez ktorého ani nevychádzaj von. Kórejské SPF-ko Frudia Sun Ultra UV Shield má faktor 50+, ľahkú textúru a hydratačný účinok, ktorý oceníš v horúcich dňoch. Ľudia si vychvaľujú aj príjemnú vôňu, vstrebateľnosť a môžu použiť aj pod make-up.