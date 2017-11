FCK THEM sa stáva jedým z najsledovanejších európskych hudobných kanálov. Táto novinka od Kena Rebela sa uchádza o ďalšie milióny views

Kreatívny dom F*CK THEM je v prvom rade známy tým, že jeho aktivity v žiadnom prípade nejdú len jedným smerom a v rozpätí pár týždňov dokáže okrem vydania úspešných skladieb zorganizovať obrovský event a k tomu napríklad vydať vlastnú kolekciu oblečenia. Ako už iste viete, v závere septembra sa bude konať aj pražské pokračovanie FASHION DEALã, o ktorom sa viac dočítaš napríklad tu, no ešte predtým chalani vydávajú ďalší singel zahraničného interpreta. Tentokrát ide o newyorského rapera Kena Rebela. Síce o ňom v našich končinách nebolo dlhšie počuť, no existenciu tohto mena predsalen registrujeme približne od roku 2014.

Novinka dostáva názov Working a okrem Kena sa na nej objavuje aj kanadský Jazz Cartier. Čo sa týka hudobnej produkcie, o tú sa postaral človek, ktorý si hovorí 20, teda skôr slovom Twenty alebo slovensky Dvacka. Skladba sa pochopiteľne nachádza na youtube kanáli FCK THEM, ktorý zaznamenal veľký úspech v sledovanosti vďaka Tekashiho poslednej skladbe. Asi vás už nebudeme dlhšie naťahovať, tu je samotný výsledok.