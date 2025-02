Beyoncé zverejnila zastávky turné k novému albumu. V Európe bude iba v 2 mestách, fanúšikovia sa sťažujú

Dátum začiatku tour ešte nezverejnila.

Americká speváčka Beyoncé sa opäť vracia na pódiá. Na Instagrame oznámila, že so svojím albumom Cowboy Carter, s ktorým vyhrala sošku Grammy, ide na tour. Turné oznámila s jednoduchým popisom „She coming“.

Na zozname sú svetové metropoly ako Los Angeles, Chicago, New York, Houston, Atlanta, Washington D.C., Las Vegas. Z európskych miest tam nájdeš len Londýn a Paríž. Fanúšikovia v komentároch sa sťažujú, že 9 zastávok je na svetovú tour príliš málo a že svet nie je len Amerika a dve mestá v Európe.

Ďalšie informácie však nie sú známe. Speváčka neoznámila ani začiatok jej cesty. Portál Glamour však odhadol ceny lístkov. Priemerná cena lístkov na jej predchádzajúce turné Renaissance pohybovala na začiatku okolo 322 dolárov. Na záver turné uviedol, že fanúšikovia by mali počítať s cenou od 400 do 550 dolárov za lístok, pričom celkový rozsah cien sa pohyboval medzi 170 a 3 400 dolármi (od 160 do 3 260 €).