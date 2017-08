Slovenskí policajti na diaľnici D1 opäť odprevadili rodiacu mamičku až do nemocnice

Ešte v polovici mája sa v médiách objavila pozitívna správa o tom, ako si diaľniční policajti všimli auto prekračujúce maximálnu povolenú rýchlosť, a tak ho zastavili na odpočívadle. Vysvitlo, že muž mal naponáhlo kvôli svojej rodiacej manželke na vedľajšom sedadle a policajti hneď urobili správne rozhodnutie a dvojicu odprevadili až do pôrodnice. Prípad zrejme inšpiroval aj Jána Švondru a Rastislava Čuláka, ktorí hliadkovali na diaľnici D1 v smere zo Senca do Bratislavy, keď ich odrazu oslovil neznámy vodič so slovami, že sa jeho manželka potrebuje čo najrýchlejšie dostať do nemocnice.

Možno si spomenul na prvý príbeh a dúfal, že narazí na rovnako ochotných policajtov, čo sa ukázalo ako správny predpoklad a policajti sa opäť vyznamenali. Rýchlo nasadli do svojho auta a vydali sa odprevadiť vodiča s jeho rodiacou manželkou až do pôrodnice, kde si už rodičku prebrali lekári. Slovenská polícia o milej situácii informovala na svojom Facebooku, kde administrátori dodali, že by určite bolo zaujímavým rozhodnutím, ak by potenciálny syn dostal meno po jednom z policajtov.