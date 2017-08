G-Power si zobral do parády luxusné BMW so štyrmi turbami. Výsledkom je 460-koňová limuzína

Spoločnosť G-Power už nemá význam si nejako špeciálne predstavovať, jej najnovšie ovocie si však pozornosť rozhodne zaslúži. Tuningová firma z Nemecka, ktorá sa do väčšinovej miery zaujíma o nemalé úpravy bavorákov, si totiž tentokrát na paškál zobrala vrcholnú limuzínu z Mníchova. Nejde pritom o obyčajný variant, práve naopak, ako základ na dodatočné vylaďovanie poslúžila najvýkonnejšia dieselová verzia na trhu BMW 750d. Už toto označenie hovorí samé za seba, keďže v momente, ako si ho rozmeníme na drobné, zistíme, že vo veci je 3-litrový naftový radový šesťvalec dopovaný až štvoricou turbodúchadiel, vďaka čomu sa bavíme o výkone slušných 294 kW / 400 koní a úctyhodných 760 N.m. Papierové údaje teda naznačujú, že táto sedmička nedostatkom sily rozhodne nedisponuje, ostatne, akcelerácia na stovku kolosu zaberie len 4,6 sekundy.

Lenže G-Power má na to iný názor a luxusnú limuzínu osadil kitom D-Tronic 5, čo vo výsledku znamená, že finálny výkon poskočil na úroveň až 460 koní a 860 N.m, no a to už je naozaj statočná porcia. Vlajková loď značky BMW tak v tomto momente dokáže akcelerovať z 0 na 100 km/h len za 4,3 sekundy, čo značí, že v šprinte by položila aj ostrú M3-ku. Zaujímavosťou pritom je, že tuner informuje o tom, že pokiaľ teplota oleja nedosiahne, respektíve presiahne svoj optimálny stav, daný modul/nadstavba nie je aktívna, čím nedochádza k poškodzovaniu agregáta. Hriechom by bolo na záver nespomenúť optické zmeny, ktoré sa upriamujú na nové obutie - upravené 750d-čko stojí na čiernych, až 21" diskoch s piatimi lúčmi, vyrobené pritom boli z hliníkovej zliatiny, ktorá pochádza z letectva.

