Facebook pridá otravné stories aj do počítačov. Nepopulárna funkcia sa tak rozšíri ešte viac

Každá jedna spoločnosť, aplikácia i sociálna sieť musí držať krok s dobou, aby nezaostávala. Nezaháľajú ani Zuckerbergovci. Len nedávno zmenili ikonky profilových fotografií zo štvorcov na kruhy, no vzápätí chystajú ďalší radikálny krok. Určite poznáte "Facebook stories". Príbehy ľudí zavesené hneď na vrchu domovskej stránky na mobile nezaujímajú príliš veľa ľudí, ba iritujú. A práve danú funkciu vývojári plánujú doplniť aj na desktopovú verziu Facebooku, čiže už nielen na mobile, ale aj počítačoch a notebookoch. Pravdepodobne tak chcú zvýšiť popularitu týchto stories, pretože zatiaľ im moc nevyšli. Aktuálne sú k dispozícii len pre vybraný okruh používateľov kvôli testovaniu, no čoskoro sa dostanú do každého PC zariadenia.

Má to podľa vás význam?