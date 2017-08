Rozmazané fotky? Zachrániť ich dokáže inteligentná neurónová sieť od českých výskumníkov

Nie každá fotografia, ktorú chceš vytvoriť, dopadne dobre. Často nie je veľmi kvalitná a na poriadne detaily môžeš zabudnúť. Rozmazané fotky a nejasnosti sa však teraz dajú pomocou počítačových programov zachrániť. Photoshop tu však už nepomôže a treba nasadiť omnoho komplikovanejšie programy. Jeden z nich vyvíja česká Falkulta informačních technologií VUT. Prišli s neurónovou sieťou, ktorá zachráni väčšinu fotiek.

Neurónové siete sú populárne najmä v umelých inteligenciách. Ide o zložitý program, ktorý si medzi jednotlivými informáciami vytvára milióny prepojení. Nechápe, čo znamenajú, no vie sa naučiť, ako je to správne. Tím z VUT Michala Hradiša sa rozhodol siahnuť práve po neurónovej sieti. Tá sa dva roky učila, ako rozpoznať vady obrázkov, ako majú vyzerať správne a ako ich prerobiť na súbory, ktoré čo najviac zodpovedajú skutočnosti. Použilo sa niekoľko dvojíc obrázkov. Jeden bol vždy v dobrej kvalite, druhý tím umelo rozmazal. Teória bola jednoduchá - ak dostane neurónová sieť dostatok obrázkov, natrénuje si to a zvládne to aj sama. Potrebovala niekoľko stotisícov.

Nakoniec sa však tím dopracoval k výsledkom. Program v súčasnoti dokáže upravovať obrázky veľmi solídne a mimoriadne sa podobajú kvalitnému originálu. Metóda je najmä užitočná pri fotení dokumentov pomocou smartfónu. Neurónová sieť dokáže priniesť kvalitný obraz, pričom sú nielenže čitateľnejšie, no profitujú z neho aj iné programy, ktoré obrazový súbor dokážu premeniť na text. Výskumníci sa tiež zamerali na videá, napríklad z kamier pri cestných komunikáciách. Program napríklad zvláda z rozmazaného záznamu určiť, akým EČV auto disponuje. Momentálne sa pracuje na zdokonaľovaní metódy pre texty. Program by mal zvládať rekonštruovať staré tlačivá a rukopisy.