Podľa výskumu je vzdialeným príbuzným hviezd ako Justin Bieber, Madonna, Angelina Jolie či bývalý kanadský premiér Justin Trudeau.

Jeden zo svetových denníkov sa rozhodol preskúmať pôvod nového pápeža Leva XIV. a prišiel na zaujímavé zistenia. The New York Times zistil, že jeho rodokmeň ukrýva mená, ktoré by čakal málokto – medzi jeho vzdialených príbuzných totiž patria aj hviezdy ako Justin Bieber či Madonna.



Korene prvého pápeža z USA siahajú naprieč viacerými krajinami. Jeho predkovia pochádzali z Francúzska, Španielska, Talianska a časť rodiny má pôvod aj v kanadskom Quebecu. S Justinom Bieberom ho spája spoločný dávny predok práve z Kanady, čo z nich robí vzdialených bratrancov.

Pápež Lev XIV. Zdroj: tasr



Ako informuje magazín People, aj v prípade Madonny vedú stopy k rovnakému predkovi – k Louisovi Boucherovi de Grandpré, ktorý žil v Quebecu.

Okrem Biebera a Madonny patria medzi pápežových vzdialených príbuzných aj osobnosti ako Angelina Jolie, Hillary Clinton, bývalý kanadský premiér Justin Trudeau či legendárny autor Jack Kerouac.