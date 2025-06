Poľská KSW mala údajne ponúknuť bojovníkovi zmluvu v hodnote niekoľko sto-tisíc eur. Spolumajiteľ Oktagonu však tvrdí, že s Vémolom má plány aj po jeho poslednom zápase s Véghom.

O novej ponuke informoval server iSport. Podľa neho by mal Vémola, v prípade, že ponuku prijme, nastúpiť na jeden z hlavných zápasov turnaja v O2 Arene vo februári budúceho roka. Poľská KSW, jeden z konkurentov Oktagonu, zatiaľ túto informáciu nepotvrdila ani nevyvrátila.

Oktagon stále počíta s Terminátorom

Českému zápasníkovi nedávno vypršala zmluva s Oktagonom a po nedávnom víťazstve nad Attilom Véghom plánoval ukončiť kariéru. Zlákať by ho však mohla ponuka od poľskej konkurencie, podľa zdrojov iSportu dostal ponuku na viaczápasovú zmluvu, ktorá by mu vyniesla slušnú sumu.

K situácii sa však už vyjadril spolumajiteľ Oktagonu Ondrej Novotný. Dúfa, že Vémola si svoj prestup do KSW rozmyslí. „Nemôžem hovoriť za Karlosa. Máme dohodu. Karlos je človek, s ktorým chceme naďalej spolupracovať a sme na tom dohodnutí. Ale niekedy vesmír prináša veci, ktoré nemôžete naplánovať," povedal.

„Prial by som si, aby neodišiel. Jeho odkazu by to nijako zvlášť nepomohlo. Pretože KSW mu už neponúkne zápasy, ktoré chcel, a to boli tie s Michalom Materlom a Mariuszom Pudzianowskim," dodal. Zároveň však poznamenal, že by Vémolovi tento prechod nezávidel. „Určite nie za pol milióna eur," spresnil.

Zápasník s prezývkou Terminátor sa mal s kariérou rozlúčiť minulý týždeň v pražskom Edene, kde sa mu podarilo získať aj opasok Oktagon Infinity. Ak si na turnaji Oktagon 72 chýbal, nevešaj hlavu. Môžeš si prečítať našu reportáž alebo si pozrieť záznam z nezabudnuteľného zápasu.