Zaži dovolenku ako z filmu: 5 najkrajších destinácií, ktoré poznáš z filmového plátna (a letenky nezruinujú tvoj rozpočet)

Vybrali sme miesta, na ktoré sa dostaneš jednoducho z Bratislavy alebo Viedne za pomerne nízku cenu.

Nemáš ešte booknutú dovolenku a hľadáš tipy, kam vyraziť? Pripravili sme pre teba niekoľko nápadov – v našom zozname sme sa zamerali na miesta, kde sa natáčali ikonické filmy. Sústredili sme sa však na lokality, kde sa dostaneš pohodlne letecky z Viedne alebo Bratislavy a ceny leteniek by ti nemali zanechať prievan v peňaženke. Takmer na všetky miesta v zozname sa môžeš dostať už od 50 do 90 € vrátane spiatočnej letenky. Záleží len na termíne, ktorý si vyberieš. Aby sme ti uľahčili plánovanie, ku každej lokalite sme ti našli aj perfektne hodnotené ubytovanie.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. Časom sa môžu meniť.

Sicília, Taliansko – The Godfather

✈️ Letenky:

Na talianskom ostrove Sicília sa natáčalo množstvo seriálov a filmov (ako napríklad 2. séria The White Lotus), ale asi žiadny z nich na tomto mieste nezachoval tak silný odkaz ako trilógia Krstný otec. Na Sicílii je niekoľko lokalít, najznámejšia je v mestečku Savoca, kde si pýtal Michael požehnanie od Apolloninho otca a kde sa následne oženil so svojou prvou manželkou.

Ďalšou zo známych lokalít je vila, pred ktorou vybuchlo Michaelovo auto – tú nájdeš v Fiumefreddo di Sicilia. Nezabudni navštíviť operu Teatro Massimo v Palerme, ktorá sa objavila v poslednej časti trilógie.

Tip na ubytovanie: Maison Ortigia (Syrakúzy) – Ubytuj sa v Syrakúzach, meste, ktoré spája starovekú grécku a rímsku kultúru a patrí medzi najkrajšie v celej Sicílii. Ubytovanie, ktoré sme ti našli, sa nachádza iba 200 metrov od katedrály a 3 minúty pešo od pláže. Cena za noc sa pohybuje od 94 €.

Matera, Taliansko – James Bond: No Time to Die

✈️ Letenky:

Letisko v Bari je od historického mestečka Matera vzdialené približne 65 kilometrov. Najrýchlejšie to vybavíš prenajatým autom, prípadne môžeš využiť vlak alebo autobus. Toto starobylé mesto ti vyrazí dych – je to tretie najstaršie mesto na svete s viac ako 10-tisícročnou históriou. Domy sú tu vyrezané priamo do skál. Krásna Matera zahviezdila v úvodných scénach bondovky No Time to Die.

Tip na ubytovanie: Vicolo Fiore Affittacamere (Matera) – Ubytovanie sa vyznačuje vynikajúcou polohou a skvelým hodnotením. Všetky známe historické miesta budeš mať z ubytka do 10 minút chôdze. Určite oceníš aj raňajky v cene. Cena za noc začína na 79 €.

Glenfinnan Viaduct, Škótsko – Harry Potter

✈️ Letenky:

Ikonický viadukt z filmovej série Harry Potter ti určite nemusíme predstavovať. Toto miesto sa od Edinburgu nachádza približne 3,5 hod. cesty autom. Je ideálne na jednodňový výlet alebo ako medzizastávka na road trip po Škótsku. Počas leta sa teplota v Škótsku pohybuje medzi 23 – 25 °C, čo bude príjemné ochladenie oproti letným horúčavám u nás.

📍Tip na ubytovanie: Cosy apartment near city centre (Edinburg) – Ubytovania v Edinburgu a v okolí nie sú ani zďaleka tak cenovo dostupné ako napríklad v južnejších častiach Európy (teda, ak nechceš spať na intrákoch alebo hosteloch). Podarilo sa nám nájsť príjemný apartmán, iba 3 km od centra mesta s možnosťou ubytovania až troch hostí naraz. Na jednu osobu ťa tak vyjde približne 65 € / noc.

Skopelos / Skiathos, Grécko – Mamma Mia

✈️ Letenky:

Skopelos, známy svojimi dramatickými kopcami a bujnou zeleňou, sa stal lokáciou väčšiny scén. Napríklad scéna „Dancing Queen“ bola natočená v zátoke Kastani Beach a Sophiina svadba sa konala v kostole Agios Ioannis. Na tento ostrov sa dostaneš trajektom alebo loďou zo Skiathos, kde sa nachádza aj letisko. Cesta trvá približne 30 minút.

Vedľajší ostrov Skiathos sa objavil väčšinou v prístavných scenách, napríklad v zábere, kde sa traja otcovia stretli po prvýkrát.

Tip na ubytovanie: House of town (Skopelos) – V Skopelos sme našli krásny mestský apartmán, ktorý sa nachádza medzi historickými kostolíkmi. Skvelú polohu ti potvrdí aj množstvo pozitívnych recenzií. Cena od 56 € za noc ťa presvedčí booknuť si ubytko hneď.

Val d'Orcia, Toskánsko, Taliansko – Gladiátor

✈️ Letenky:

Región Val d'Orcia sa nachádza približne 1,5 – 2 hod. autom z Florencie. Toto miesto je charakteristické zlatistými poliami, kopcami a historickými dedinami. Určite si pamätáš ikonickú scénu na poli, keď Maximus prichádza domov a rukou sa dotýka klasov. Miestne prírodné scenérie vo Val d'Orcii dodali filmu jeho nezabudnuteľnú estetiku.