S Chesterom Benningtonom sa rozlúči aj Slovensko. Pamiatku speváka Linkin Park si prídu ľudia uctiť hrou na gitare i sviečkami

Smrť svetoznámeho speváka Chestera Benningtona, člena nezabudnuteľnej formácie Linkin Park, otriasla svetom. Chester spáchal samovraždu ako 41-ročný, neďaleko Los Angeles. Prešiel si ťažkými odbobiami súviacimi s alkoholom i drogami, no i tak v ľuďoch zanechal hlbokú stopu. Práve preto sa chcú s frontmanom kapely rozlúčiť aj Slováci. V piatok, 28. júla, sa preto bude v bratislavskom Sade Janka Kráľa (mapa na tomto odkaze) konať dojímavá spomienka na pamiatku speváka. Fanúšikovia skupiny vyzvali ostatných, aby si prišli zaspomínať na ich obľúbenú skupinu. Vítané sú sviečky i obrázky, ktoré sa uložia na vopred určené miesto, no očakávaná je aj hra na gitare, ktorá by mala naladiť tú správnu atmosféru. Všetko sa začne o devätnástej hodine, oficiálny Facebook event nájdeš na tomto odkaze. V prípade, že si z východného Slovenska, alternatíva na teba čaká v Košiciach.

