Masový turizmus sa v Európe stáva čoraz väčším problémom, a preto mestá prichádzajú s netradičnými riešeniami.

V niektorých dovolenkových destináciách sa s turistami ozaj nemaznajú. Pokutu môžeš dostať za poriadne bizarnosti. Snahy o obmedzenie počtu turistov v populárnych destináciách sa tento rok dostali do popredia najmä vďaka neobvyklým nápadom zo strany úradov aj miestnych obyvateľov.

Leto 2024 predstavovalo pre mnohé európske lokality zlomový bod, keď obrovský prílev návštevníkov začal robiť z turizmu skôr problém než prínos. Keďže masový turizmus v roku 2025 neustáva, mnohé známe destinácie zavádzajú rôzne opatrenia na zmiernenie jeho negatívnych dopadov, informuje Euro News.

Medzi bežné kroky patrí obmedzovanie veľkosti výletných lodí, zvyšovanie turistických poplatkov či limitovanie počtu návštevníkov. No niektoré opatrenia zaujali práve pre svoj uletený charakter a kreativitou zo strany úradníkov aj obyvateľov.

Taliansko, Cinque Terre: Polícia kontroluje turistickú obuv

Slnečné, farebné dedinky na útesoch Cinque Terre sú známe turistickými chodníkmi, ktoré lákajú tisíce návštevníkov na jar a v lete. Kvôli bezpečnosti úrady už od roku 2019 zakázali otvorenú či hladkú obuv ako napríklad šľapky a zaviedli jednosmerné trasy.

Turisti, ktorí nerešpektujú pravidlá obuvi, môžu dostať pokutu od 50 do 2 500 eur. Novinkou v roku 2025 je, že polícia bude pri vstupe na turistické chodníky kontrolovať vhodnosť obuvi.

Zdroj: Unsplash/mbuff

Notting Hill: Miestni maľujú ikonické farebné domy na čierno

Notting Hill v západnom Londýne preslávil film z 90. rokov s Juliou Roberts a Hughom Grantom, no dnes sú to najmä farebné, „cukríkové“ domy, ktoré lákajú množstvo turistov a influencerov.

Miestni však začínajú byť frustrovaní kvôli hluku, odpadom a strate súkromia. Návštevníci sa často fotia priamo pri dverách, rozkladajú pikniky, a dokonca žiadajú majiteľov domov, aby odišli dnu, aby neprekážali na fotke. V reakcii na to niektorí obyvatelia začali svoje domy maľovať na tmavé, nevýrazné farby ako čierna a sivá, aby odradili turistov. Zároveň umiestnili tiché zóny a natiahli reťaze či šnúry pred schody k vchodom.

Zdroj: Unsplash/ Life's Captured Sparks

Barcelona: Špeciálna selfie zóna pri Sagrada Familia

Plaça Gaudí pred chrámom Sagrada Familia bola nedávno miestom, kde turisti vytvárali rušivý TikTok trend, kedy sa natáčali s telefónmi na eskalátoroch metra, čo spôsobovalo upchávanie východov zo stanice.

Tento trend bol zakázaný a mesto preto vytvorilo špeciálnu anteroom selfie zónu na ulici Carrer de la Marina, kde si návštevníci môžu oddýchnuť a odfotiť sa pred vstupom do chrámu.

Benidorm: Prísne pokuty za zneužívanie elektrických vozíkov určených pre invalidov

V španielskom Benidorme úrady zaviedli vysoké pokuty pre turistov, ktorí si požičiavajú takéto vozíky bez toho, aby to skutočne potrebovali a bez poistenia, pričom sa na nich vozia nebezpečne rýchlo. Miestna samospráva zdôrazňuje, že takéto vozíky sú určené len pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Porušenie pravidiel môže návštevníka stáť pokutu až do výšky 500 eur.

Tieto netradičné zásahy ukazujú, že mestá a obce po celej Európe čoraz častejšie hľadajú kreatívne spôsoby, ako sa vysporiadať s masovým turizmom. Hoci niektoré opatrenia môžu pôsobiť zvláštne alebo prísne, pre mnohých miestnych obyvateľov sú nevyhnutnou obranou pred stratou kvality života. Turizmus by mal byť ohľaduplný, udržateľný a rešpektujúci.