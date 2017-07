Tomáš Omasta: Automobilový dizajnér zo Slovenska, ktorý pracoval na Jaguari I-PACE a aktuálne je súčasťou tímu Volvo (Rozhovor)

Naša milovaná krajina je plná talentovaných ľudí, ktorí sa nebáli a skúsili svoje šťastie nájsť v zahraničí, pričom do danej skupiny patrí aj Tomáš Omasta. Mladý automobilový dizajnér si už v nízkom veku môže napísať do pracovných skúseností zastávku v japonskom Nissane, britskom Jaguari Land Rover a najnovšie aj švédske Volvo, do ktorého tímu zavítal ešte len pred pár mesiacmi.

Šikovný Slovák navrhuje vozidlá, ktoré dvíhajú zo sedadiel nielen laickú verejnosť, ale taktiež odborníkov a nás teší, že si počas minulých dní na nás našiel chvíľku času a prostredníctvom rozhovoru sa s nami podelil o množstvo zaujímavých informácií či poznatkov. Nebudeme vás už zbytočne naťahovať, "pripútajte sa" a pustite sa do nasledujúcich riadkov, ktoré vás presvedčia o tom, že každý si je strojcom vlastnej budúcnosti.

Ahoj Tomáš, môžeš sa prosím ťa hneď na úvod trochu bližšie predstaviť našim čitateľom, ktorí nie sú odborníci na autá či konkrétne ich dizajnovú stránku?

Ahojte, volám sa Tomáš Omasta a som dizajnér. Ako ste už naznačili, tak vyštudoval som automobilový dizajn na univerzite v anglickom meste Coventry. V minulosti som mal možnosť pracovať na novom Jaguar I-PACE a momentálne som súčasťou značky Volvo, kde vykonávam pozíciu dizajnového konzultanta na oddelení UI/UX design.

Tým, že nemáš úplne bežné povolanie, tak určite dostávaš veľmi často otázku, ktorú ti položíme aj my a to: Ako si sa k danej práci vôbec dostal a či bola už od detstva tvojím snom?

Už ako malý som vždy veľmi rád kreslil a výmýšľal rôzne veci. Taktiež som mal obrovský záujem o autá, pričom s mladším bratom sme boli a vlastne stále sme týmto priemyslom posadnutí. V detstve sme vedeli napríklad aj podľa fotografie kolesa alebo spätného zrkadla určiť presný model. Mali sme sa pritom natáčať, dnes sú z toho virálne videá na Youtube :) Držal som sa toho, skĺbil som dve záľuby a postupne som začal vymýšľať a kresliť svoje prvé návrhy automobilov. Vtedy som ešte ani netušil, že ma to v budúcnosti bude môcť živiť.

Pochádzam z doktorskej rodiny, takže som bol mierne za čiernu ovečku a tým pádom som sa musel (bohužiaľ) učiť chémiu, fyziku, biológiu a podobne. Našťastie časom rodina pochopila, že zo mňa doktor nebude, a tak ma podporovali v kreslení. Podľa mňa ale vôbec nevedeli, čo s tým :)

Dali ma na výtvarnú školu, kde som po pár týždňoch povedal, že krajinky, zátišia či taniere s ovocím kresliť jednoducho nebudem. Autá sa tam nekreslili vôbec, a tak som odtiaľ odišiel. Až neskôr v Spojených štátoch a následne vo Veľkej Británii ma na školách začali podporovať. Zistili sme, že také niečo existuje a môžem sa tomu venovať. Potom som už do toho išiel plnou parou vpred.

The Range Rover Autonomy 2025

Dizajnový konzultant automobilky Volvo. Čo si pod názvom tvojho postu môžeme predstaviť? Môžeš byť detailný :)

Auto je extrémne komplikovaný produkt. V dizajnovom štúdiu Volva vo Švédsku je nás cca 200 ľudí, od inžinierov, modelárov, dizajnérov a tak ďalej. Mojím cieľom bolo vždy ísť do exteriéru, ale počas mojich stáží na škole som sa rozhodol nakoniec viac zamerať na užívateľa, respektíve vodiča. Pracujem ako UI/UX dizajnér, čo znamená, že mám na starosti interakciu vodiča s autom. Vytváram návrhy pre grafiku a interakciu v a so samotným autom, pričom sa snažíme o ten najlepší užívateľský zážitok.

Ako si ešte spomínaš na svoje začiatky vo Švédsku a prvé možno trochu nesmelé návrhy?

Už predtým som mal možnosť pracovať aj v iných automobilkách, takže tie prvé "oťukávačky" boli ešte tam. Vo Volve som už ťažký suverén :) Samozrejme je však vždy zmena prostredia ťažká a človek je nesmelý. Nevie, čo si môže dovoliť, musí si podrobne naštudovať filozofiu značky, kam smeruje a čo sa očakáva. Tie prvotné výstrely (návrhy) sú niekedy naozaj do neznáma, ale je to súčasť procesu.

Prihodí sa niekedy, že konkurenčné auto alebo napríklad len jeho určitá časť ťa ohúri natoľko, že ju aspoň mierne prenesieš taktiež do vašich projektov? Respektíve, kde zvykneš najčastejšie čerpať inšpiráciu?

Inšpiráciu hľadám zo všetkého možného, človek nikdy nevie, kedy ho kopne múza. Napríklad minule som sa pozeral na okennú mozaiku v chráme počas dovolenky a následne som sa z daných tvarov snažil poskladať návrh. Takže naozaj kedykoľvek a kdekoľvek, stačí len mať stále otvorené oči.

Nissan NeXt

Ako dlho približne trvá vznik jedného modelu? Od prvotných skíc a návrhov až po finálny výsledok, ktorý následne zdobí cesty?

Ako som spomínal, ide o veľmi komplikovaný produkt, čiže od prvých sedení a návrhov to môže trvať aj niekoľko rokov. Teraz pracujeme na veciach, ktoré uzrú svetlo sveta až niekedy na prelome rokov 2018-2022.

Tomáš, mohol by si nám prosím ťa trochu detailnejšie priblížiť dizajnový postup? Napríklad, čo sú nosné prvky, od ktorých sa neskôr odvíja celkový vzhľad automobilu?

Môžem to skúsiť v skratke :) Celé to začína pri manažmente. Urobí sa prieskum trhu či predstaví vízia, ktorú buď schvália, alebo ihneď zamietnu. Ak áno, rozhodne sa o tom, či bude použitá rovnaká architektúra, respektíve platforma z predošlých modelov alebo príde úplne nová. Všetko záleží na rozpočte, od ktorého záleží výška voľnosti pri práci.

Každé oddelenie dostane za úlohu pripraviť návrhy (interiéru aj exteriéru), HMI, Colour & Trim a tak ďalej. Väčšinou je to formou súťaže. Do projektu je nasadených pár vybraných ľudí poverených kreslením, navrhovaním a vymýšľaním, pričom následne šéfdizajnéri vyberú tie najlepšie skice, návrhy a nápady. Povedia sa pripomienky a akonáhle sú všetci spokojní na papieri, tak sa ide do 3D modelovania. Tie sa následne vyfrézujú do štvrtinových alebo plno škálových modelov z hliny pre lepšiu predstavivosť o pôsobení auta ako celku. Ak je potrebné niečo zmeniť, tak sa ľahko upraví tento hlinený model. Nakoniec sa to celé nastrieka do farby, čo pre niekoho, kto to ešte predtým nevidel, pôsobí veľmi reálnym dojmom.

Automobil sa vytiahne na záhradu, kde sa analyzuje jeho vzhľad v skutočnom prostredí. Z vyššie uvedenej hliny sa pripravuje taktiež aj interiérová časť. Neskôr sa vyberie finálny model, na ktorom sa skĺbi vnútrajšok s vonkajškom do kvázi funkčného prototypu. Ten sa niekedy dá ovládať/šoférovať, ale len v nízkych rýchlostiach a na krátke vzdialenosti.

Súbežne s tým sa pripravuje inžinierska časť projektu. Pripravia sa podklady, aby to celé na 100 percent fungovalo aj v reálnom aute. Všetko musí do seba pekne a hladko zapadnúť. Potom sa to pošle výrobcom a vychádza prvý produkčný model. To je asi taký základný model procesu :)

Jaguar Volanti

Dúfame, že sa na nás teraz nenahneváš Tomáš, ale nedá nám neopýtať sa ťa. Prosím ťa, čo sa stalo, že Volvo zrazu vypúšťa na trh jedno dizajnovo krásne auto za druhým? Nie že by neboli staršie modely vizuálne atraktívne, ale zrejme vieš, kam tým mierime :)

Rozumiem :) Volvo má krásny potenciál ukázať tú pravú škandinávsku čistotu v ich dizajne. Do automobilky sa začalo veľmi investovať po odkúpení spoločnosťou Geely, ktorá verila značke. Takisto prišiel šéfdizajnér menom Thomas Ingenlath a ihneď začal so skladaním novej tváre Volva.

To boli tie tri koncepty. V čas, kedy vznikal nový dizajnový jazyk, som ešte nebol súčasťou tímu. Bolo to už dávnejšie. Ja mám teraz možnosť vidieť a pracovať až na ďalších nasledujúcich generáciach a tak verím, že taktiež tie budú verejnosťou vnímané pozitívne ako aktuálne :)

Čo je momentálne trendom v automobilovom dizajne a čo nás čaká v najbližšom časovom horizonte zo strany Volva? Môžeme očakávať napríklad nádherné kupé, ktoré by si určite našlo svojich fanúšikov?

Veľmi ťažká otázka, keďže dizajn je veľmi subjektívny. Ja osobne som zástancom známeho hesla: "V jednoduchosti je krása." Od Volva nás čakajú veľké technologické postupy a krásne bezpečné vozidlá. Ako už vyhlásili verejne, tak chcú byť čoraz viac ekologickejší a prisľúbili väčšie zameranie na elektrické a hybridné automobily.

Mne osobne sa páči, čo tam aktuálne pre verejnosť pripravujeme, tak pevne verím, že to bude mať úspech. Detailnejšie informácie vám avšak prezradiť bohužiaľ nemôžem, nehnevajte sa :)

Model V90 viacerí odborníci označujú za vôbec najpôvabnejšie kombi na trhu. Podieľal si sa na jeho vzhľade aj ty Tomáš?

Bohužiaľ nie, nemal so možnosť pracovať na uvedenom modele, keďže bol navrhnutý/vyrobený dávno pred mojím nástupom. Majú avšak pravdu, je naozaj krásne!

Naopak, model S90 vskutku polarizuje spoločnosť tvarom zadných partií/svetlometov. Ako ich tvar hodnotíš s odstupom času?

Myslím si, že je fajn, keď výrobcovia trochu "zatočia" s takou tou generickosťou a spravia niečo neočakávané alebo respektíve nezvyčajné. Pri globálnom produkte sa vždy nájdu dve skupiny ľudí, ktorým sa to buď páči, alebo naopak nie. Je to vskutku veľmi subjektívne. Osobne sa mi páčia a hlavne v tme, keď svietia, tak pôsobia mimoriadne sofistikovane a už z veľkej vzdialenosti je úplne jasné, o aké ide vozidlo, S90-ku.

Platí aj podľa teba fakt, že dizajn v rámci segmentu automobilov stále predáva najviac a jazdné vlastnosti či bezpečnosť sú až na ďalších pozíciach záujmov?

Podľa mňa to ide ruka v ruke. Je veľmi zaujímavé vidieť, ako si človek dokáže vytvoriť akési puto doslova s kusom plechu. Niektorým sa páči jeho tvar, iným môže niečo pripomínať a ďalší si vyberú vozidlo, pretože odráža ich osobnosť.

Ale áno, sú skupiny ľudí vyberajúce si svoje auto podľa jazdných vlastností a taktiež také, ktoré hľadia možno len na dizajn a celkový vzhľad. Každopádne, daný model musí zaujať kupujúcu osobu, a to či už spomínaným dizajnom, alebo čímkoľvek iným.

Posledná otázka zameraná na prácu v známej automobilke. Kde vidíš značku Volvo o povedzme takých 10 rokov nielen po dizajnovej stránke ty Tomáš a kde vidíš možno aj seba samého?

Volvo je progresívna značka, a to nielen čo sa týka áut ako takých, ale taktiež vývojom a technológiami, prístupom k prírode, k práci, zamestnancom a v neposlednom rade taktiež k zákazníkom. Majú silné postavenie a plánujú stále rásť vyššie.

So mnou je to ako na kolotoči. Momentálne sa mi páči, kde a čo robím, som zapletený do super projektov, ale otázka, čo bude o 10 rokov, je pre mňa nezodpovedateľná...

Bugatti X-Type

Čo by si nám mohol, respektíve vedel porozprávať o Švédoch, ich krajine, zvykoch a tak podobne? Dokážeš si ešte vôbec reálne predstaviť svoj návrat domov na Slovensko a žiť tu?

Blondiaci s modrými očami :) Veľmi milí, skromní, úprimní a otvorení ľudia. Môžu síce pôsobiť tichšie a utiahnuto, ale akonáhle ich raz zlomíte, tak vznikne medzi vami naozaj silné kamarátstvo. Krajina je prístupná a politická korektnosť je dôležitá. Nerobia sa tu žiadne rozdiely a obyvatelia si navzájom dôverujú a veria.

Vedel by som si predstaviť návrat domov na Slovensko, ale najprv by som musel správne trafiť 6 čísel, potom veľmi rád :)

Tomáš, tesne pred koncom rozhovoru ani teba neminie naša už klasická "Refresher" otázka a to: Aký film, seriál, hudobný album, hru, aplikáciu alebo technickú vychytávku máš momentálne v obľube a vrelo by si ju odporučil aj nám či našim čitateľom?

Ak môžem, tak si spravím trochu reklamu. Aktuálne spúšťam nový osobný projekt imprecvs.com, skrz ktorý chcem pomôcť ľuďom vytvoriť silný a zaujímavý životopis. Sám som si prešiel niekoľkými pracovnými pohovormi, kde som sa toho veľa naučil a spoločne s ďalšími múdrymi hlavičkami sme dali dokopy naše poznatky. Chceme pomôcť ľuďom nájsť si vysnívanú prácu. Už onedlho spúšťame beta verziu, takže prví zaujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať prvotné benefity :)

Čo sa týka filmov, tak strašne rád mám komédie, keďže sa rád smejem. Jim Carrey je človek, na ktorom som vyrastal. Hudbu, samozrejme letný hit Despacito a potom najmä rock, ten ma vie poriadne nakopnúť. Aplikácie, hmm... som závislý na Instagrame, klasika. Samozrejme, aj obyčajné Notes sú super, keď mi niečo napadne len tak si zapísať a v poslednej dobe sa mi veľmi páči Flowkey. Len nedávno som sa začal učiť hrať na klavíri a táto app mi v tom veľmi pomáha.

Na záver by sme sa ti chceli veľmi pekne poďakovať za tvoj čas, držíme ti palce v osobnom a taktiež pracovnom živote a zároveň už prenechávame slovo tebe, aby si mohol zanechať aspoň stručný odkaz našim čitateľom a svojim fanúšikom.

Taktiež vám ďakujem za priestor.

Vyberte si aktivitu, ktorá vás baví, venujte sa jej na 150 percent a už nikdy v živote nebudete musieť pracovať. Pondelkové rána budú o čosi krajšie :) ...a ešte, učte sa nové veci. Tým, že škola skončila, ešte neznamená, že sa už nemáme vzdelávať aj naďalej.

Jaguar I-PACE