Tesla: To, čo sa na Slovensku predáva ako kokaín, nemá s kokaínom nič spoločné (Videorozhovor)

O projekte žilinskej formácie TKX píšeme už niekoľko dlhých týždňov, počas ktorých chalani stihli najprv vydať videoklip ku skladbe Ty musíš prežiť a následne aj celý dlho očakávaný albumový počin s názvom Z východnej Európy na strechu sveta. Ten je ešte čerstvý, no väčšina skalných fanúšikov už zaručene mala možnosť vychutnať si ho odpredu aj odzadu. A to doslova, keďže Z.V.E.N.S.S. ukrýva aj zopár zaujímavých odkazov. Zároveň ste si už snáď mali možnosť všimnúť, že sme sa vrátili k formátu videorozhovorov s moderátorom Adelom, a tak sme túto príležitosť využili a hlavného člena Teslu oslovili s ponukou na rozhovor.

Sme veľmi radi, že ju prijal a bol kvôli nám ochotný navštíviť Slovensko. Od vydania posledného albumu dielne TKX uplynulo približne 8 rokov, počas ktorých sa toho veľa udialo a nás pochopiteľne primárne zaujímali skutočnosti spomínané v samotných skladbách. Tých nebolo vôbec málo a stihli sme sa porozprávať o jeho vzťahu k slovenským rapovým interpretom, pornografii, videoklipoch, živote na Ibize aj drogách. Túto časť nám však do podstatnej miery zatrhla právnička, no aspoň niečo málo sa nám do finálnej verzie videorozhovoru podarilo dostať. Pohodlne sa usaď a vychutnaj si rozhovor s členom TKX - Teslom.