V živote ľutuj len to, čo si neskúsil. Pridaj sa k najznámejším československým youtuberom a vyskúšaj si zaujímavú výzvu s tyčinkami Milka

Čo pre vás znamená výzva?

House: Môj dobrý kamarát povedal, že ľutuje iba to, čo neskúsil. Výzva je pre mňa o prekonaní samého seba. Nemusím nutne dosiahnuť cieľ, ktorý som si určil. Dôležité je, že som sa k tomu postavil čelom a pokúsil sa. Takže nejako takto: skúsiť, zažiť, neľutovať.

Kovy: Pre mňa je výzva o prekonávaní prekážok a dobrom pocite, keď sa to podarí. Tiež o chuti skúšať to znova, pokiaľ sa to nepodarí. Ale nie je ideálne si dávať nedosiahnuteľné ciele. Človek je potom frustrovaný, že ich nedosiahol a zbytočne ho to demotivuje v ďalšom snažení.

Rozbehnúť svoj vlastný YouTube kanál, aby bol úspešný, to nie je maličkosť. Vnímali ste to vtedy ako veľkú výzvu?

LucyPug: Najprv som si neverila. Obávala som, že nie som typ človeka, ktorý by mohol ľudí zaujať a pobaviť. Snažila som sa byť teda byť sama sebou a čakala so na reakciu. Ľudia ma príjemne prekvapili pozitívnymi komentármi. Posúvajú ma ďalej a sú hnacím motorom, aby som pokračovala.

Kovy: Pre mňa to bolo pomerne jednoduché, pretože som nemal žiadne očakávania. Išlo to postupne. Začal som hrať hry, potom robiť paródie a založil som ďalší kanál, kde doteraz robím tematické videá. Všetko šlo tak nejak prirodzene jedno za druhým.

House: U mňa to bolo dosť podobné. Najprv to bolo hobby, vôbec som nevedel, čo tým môžem dosiahnuť. Ani ma nenapadlo, že by som niekedy mohol mať viac než 500 odberateľov. Nikto z nás ani len nepredpokladal, že sa z toho stane taký hit.

S pribúdajúcim úspechom sa určite trochu zmenil aj váš prístup. Premýšľate napríklad viac nad tým, čo zdieľate?

House: Určite. Tá zodpovednosť je veľká, Čím viac ľudí sa na vás pozerá, tým väčšiu zodpovednosť máme za to, či zdieľame. Obaja s Kovym dodržujeme určité hodnoty. Napríklad na YoutTube kanále nehovoríme vulgárne a videá, ktoré točíme pre firmy a značky tiež jasne označujeme.

Existuje výzva, ktorú by ste neprijali?

LucyPug: Nedokážem sa pozerať na videá, v ktorých ľudia hazardujú so svojim životom a prechádzajú po okraji vysokých budov. Mám strach z výšok a miest, kde nie som 100 % istená. Preto sa aj bojím ďalších výziev, ktoré ma v kampani s Milkou čakajú. Na druhej strane to možno bude príležitosť prekonať sa a zistiť, či to dokážem.

House: U mňa je to skôr hranice stráviteľnosti pre moje publikum. A slušnosti. Inak sa nezastavím pred ničím. Nemám moc rád výzvy zahŕňajúce cudzích, nič netušiacich ľudí. Napríklad telefonovanie neznámym ľuďom alebo postavenie videa na šokovaní okoloidúcich. To je mi proti srsti

Videli ste už niekedy video s výzvou, ktorá vám prišla nemorálna?

LucyPug: Takých videí je veľmi veľa. Niektorí youtuberi by si mali uvedomiť, že ich sleduje aj mladšie publikum, pre ktoré sú príkladom. Video challenge typu „vydrž čo najdlhšie vo vani plnej ľadových kociek“ pokladám zo zdravotného hľadiska za veľký prešľap. Dúfam, že to veľa fanúšikov neskúšalo.

Čo teda bola najväčšia výzva vášho života? Čo je to najšialenejšie, čo ste kedy urobili?

Kovy: Rozhodne skydiving s HouseBoxom, ktorý sme obaja absolvovali v Los Angeles.

House: To bola fakt veľká vec, ktorú som chcel vždy skúsiť. Viem, že keby som do toho nešiel, na staré kolená by som si to vyčítal.

LucyPug: Ja som sa nechala prehovoriť na jeden z piatich najrýchlejších toboganov na svete. Rýchlosť v jednom mieste dosahovala až 100 km/h. Bol to zážitok ale už nikdy viac.

Predstavte si, že máte možnosť zúčastniť sa reality show, kde ide o prežitie. Veľa pavúkov, nechutných jedál, výšok...odvážili by ste sa?

LucyPug: Až na tie výšky áno. Asi by to na mňa nikto nepovedal, ale keď GoGo robil challenge s Expl0itedom a ochutnávali sušených pavúkov a červov, mala som o dosť menší problém ich zjesť než oni. Akonáhle ide o prežitie, je človek asi mnohokrát prekvapený, čo všetko dokáže.

House: Ja určite áno. Už ako malý som často sledoval podobný seriál. Dobrodružstvo divočiny ma fascinuje. Myslím, že to súvisí aj s mojou záľubou v cestovaní.

Kovy:

Ja by som do toho šiel. Ale bez kamier. Skúsil by som len tie samotné výzvy.

