Polroka jedla pokrmy z kontajnerov či zvyšky od kolegov, ale ušetrila 26-tisíc eur. Amanda si vďaka tomu splnila svoj sen o cestovaní

Človek si niekedy musí siahnuť na dno svojich síl aj svojej peňaženky, aby si našetril na to, po čom práve túži. Amanda Holden netúžila po novej kabelke, kožuchu či kuse elektroniky, ale chcela sa vydať na dobrodružnú cestu po Strednej a Južnej Amerike, na čo však nemala našetrených dosť peňazí. Rozmýšľala nad tým, ako by mohla zosekať svoje výdavky a napokon sa rozhodla pre radikálny krok, že takmer úplne skresá svoj rozpočet na jedlo a začne jesť len to, čo jej dajú ľudia okolo nej, alebo čo nájde v dobrom stave v kontajneroch. Nebol to práve najpopulárnejší nápad, lenže Amanda si to chcela vyskúšať aspoň na 6 mesiacov a naozaj sa jej to podarilo. Vo svojich 32 rokoch už začala nenávidieť vlastnú prácu, ale nemohla z nej odísť, pretože by stratila aj svoj jediný príjem.

Otvorene preto pred svojimi kolegami začala rozprávať o tom, že si prestala kupovať jedlo a ak budú mať niečo chutné na obed, ale nedojedia to, pokojne jej to môžu posunúť a ona sa aspoň zasýti. Nevadil jej nedojedený sendvič ani polovica pizze, ktorú už niekto nevládal dojesť, Amanda bola rada za všetko a nehanbila sa za to, že občas prešla aj blízke kontajnery, či tam náhodou niekto nevyhodil jedlo v použiteľnom stave. Divil sa aj jej šéf, pretože ju raz zbadal jesť burrito, ktoré práve vybrala z kontajnera, avšak jej zvláštne pohľady nevadili, pretože za 6 mesiacov svojho experimentu ušetrila 26-tisíc eur a skutočne sa vybrala na svoj vysnívaný výlet. Ak nie si príliš náročný a zaobídeš sa aj bez vecí ako zbytočné nakupovanie či návštevy klubov a barov, potom by si zopár eur za polroka mohol ušetriť aj ty.

