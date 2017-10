Výrobca prémiových kamier RED chystá smartfón s 3D holografickým displejom za viac než tisíc dolárov

Ak si dobre pamätáte, mali sme tu hneď niekoľko pokusov priviesť na trh smartfón s displejom schopným zobrazovať 3D obsah bez použitia akýchkoľvek špeciálnych okuliarov. Amazon a jeho zariadenie 3D Fire, z ponuky LG tu zas bol Optimus 3D. Ani jeden neuspel tak, ako si vývojári želali a zatiaľ čo iné spoločnosti si z neúspešných predajov zobrali odstrašujúci príklad, inžinierov v RED to povzbudilo natoľko, že sa rozhodli predstaviť svetu podľa ich slov jedinečný smartfón s rovnako jedinečnou cenovkou. Ostatne, väčšina ich kamier sa predáva za niekoľko desiatok tisíc dolárov, takže ich zameranie na najvyššiu triedu je samozrejmé.

Hydrogen One vás v prvom rade prekvapí neštandardnou uhlopriečkou displeja. Až 5,7-palcový monštruózny displej sa však vyznačuje nielen svojím rozmerom, ale tiež unikátnou technológiou prehliadania priestorového obsahu. Holografický 3D displej využíva akúsi nanotechnológiu, ku ktorej sa spoločnosť zatiaľ príliš nevyjadrila. "Neexistuje dobrý spôsob, ako ho popísať, kým ho neuvidíte naživo," tvrdí zakladateľ RED Jim Jannard. Takýto displej sme vraj nikdy predtým nemali možnosť vidieť a sme skutočne zvedaví, či spoločnosť dodrží slovo a predstaví "nerecyklovanú" novinku.

Skvelou správou je podpora modulárneho príslušenstva, na ktorej stavia napríklad Lenovo Moto Z. Ak by sa čo i len časť nimi ponúkaného profesionálneho hardvéru pretavila do mobilnej podoby, stal by sa Hydrogen One veľmi zaujímavým konkurentom na súčasnom trhu. Pripojiť si fotoaparát s výrazne lepším snímačom než nájdete v dnešných smartfónoch by bol želaný posun vpred, hoci spoločnosť neuvádza žiadne bližšie informácie ku konkrétnym modulom. Telefónu nebude chýbať 3,5-milimetrový jack, microSD slot a USB-C konektor. Predobjednávky začínajú na 1050 eurách za hliníkovú verziu, respektíve 1400 eurách za konštrukciu z titánu. Momentálne nie je jasné, kedy príde smartfón na trh, či sa výsledná cena produktu nezvýši a taktiež si budeme musieť počkať aj na konkrétne externé moduly. Dúfame, že sa zo zariadenia "Hydrogen One" nestane len ďalší umelo nafúknutý produkt s umelo nafúknutou cenou. Pre prípadnú objednávku zamierte tu.





Zaujal vás smartfón Hydrogen One? zobraziť výsledkyskryť výsledky Áno Nie Áno 107 hlasov Nie 28 hlasov