Ben Cristovao sa vracia k tomu, čo mu ide najlepšie. V najnovšej skladbe opäť dvorí ženám

Presne pred týždňom nám v rovnako netradičnom čase po šiestej ráno Ben Cristovao predstavil po dlhšej dobe videoklip, ktorý mal byť rozlúčkou s jednou konkrétnou ženou v jeho živote. Mnohí by tak predpokladali, že jeho hudba naberie s touto skutočnosťou iný smer. Dnes však Benny opäť dokazuje, že si môže dovoliť kedykoľvek prekvapiť a predstavuje novinku s názvom Program, s ktorou sa vracia k svojim typickým skladbám o ženách. Ako už býva v jeho prípade zvykom, dočkali sme sa aj vkusného vizuálu so špecifickými farbami. Ten vznikol pod režisérskou taktovkou Tomáša Kasala a zmena nenastáva ani na poste hudobnej produkcie, kde zas raz operovali kanadskí The Glowsticks. Nech sa páči.

