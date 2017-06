Mladí Česi vytvorili aplikáciu, vďaka ktorej sa naučíš hrať na hudobný nástroj alebo variť chutné jedlo (Rozhovor) 

Príchod smartfónov a mobilných aplikácií zmenil takmer všetko okolo nás, a to vrátane spôsobu, ako vykonávame špecifické činnosti. Vďaka tejto neopísateľne užitočnej kombinácii si vieme prostredníctvom dotykovej interakcie prsta s displejom zavolať osobný odvoz, zarezervovať izbu na prespanie, kontaktovať nielen našich kamošov bez odosielania krátkej textovej správy či vytáčania telefónneho čísla, takmer kedykoľvek a kde kdekoľvek vyhľadať potrebné informácie alebo nájsť niekoho, kto nás naučí niečo, čo by sme chceli ovládať.

A presne takú funkcionalitu ponúkne pripravovaná aplikácia od českého start-upu, za ktorým stojí partia mladých, šikovných, ale hlavne ambicióznych ľudí.

Ich softvérové dielo Mentee umožní používateľom vzájomne sa učiť nové zručnosti či vedomosti. Princíp je navyše úplne jednoduchý - ak chce niekto vedieť hrať na klavír, v aplikácii si nájde svojho lektora, aby ho to naučil. Miesto platenia mu však musí ponúknuť kurz špecifickej zručnosti, o akú má dotyčný záujem, čiže tu všetko funguje cez takzvaný bartrový spôsob obchodovania.

Viac ti už ale povie Jakub, jeden z členov vývojárského tímu už takmer dokončenej mobilnej aplikácie, ktorého sme trošku vyspovedali.

Čau Jakub, predstavíš nám start-up projekt, za ktorým stojíš?

Ahoj Matúš. Abych to upřesnil, tak za projektem nestojím pouze já, ale celý náš super tým. :)

Pracujeme na projektu – aplikaci, která lidem na celém světě pomůže získávat nové dovednosti a poznávat nové přátele.

Kedy to celé začalo a ako ste sa k takému nápadu vôbec dostali? Inšpirovalo vás niečo?

Není to úplně klasická story, jakou byste čekali. Bylo září 2016, kdy jsme se Zdeňkem jeli naši obvyklou trasu z Břeclavi do Zlína. V tu dobu jsme tam ještě oba studovali a přemýšleli jsme, do jakého projektu se pustíme nyní. Oba za sebou máme spoustu podnikatelských experimentů, ale to je úplně jiné povídání. :)

No a jak jsme se k nápadu dostali? Řekli jsme si, že než přijedeme do Zlína, tak vymyslíme další podnikatelský záměr. Popřemýšleli jsme nad současnými trendy, zeptali se sami sebe, co by nás bavilo dělat a než jsme urazili 30 km, Zdeněk položil zásadní otázku: „Můžou mezi sebou lidé sdílet dovednosti?“. Od té chvíle na Mentee pracujeme denně.

Koľkí ste dnes v tíme a ako máte rozdelené úlohy? Hodil by sa vám ešte niekto? Máte aj vlastnú kanceláriu alebo pracujete iba z domu?

Když nepočítáme externisty, tak na projektu denně pracuje 7 lidí.

Já a Zdeněk se věnujeme rozvoji marketingu a obchodu v jednotlivých teritoriích (zatím ČR, SR a UK), Petr zajišťuje strategický rozvoj a provoz společnosti, Dana má na starost backoffice a vše okolo účetnictví, Marek má na starost finanční řízení a rizika, Lukáš technologický vývoj aplikace a souvisejících softwarových řešení nejen v cloudu a Vašek je ambasadorem pro trh Velké Británie a managerem nových ambasadorů.

V akom štádiu sa aplikácia Mentee momentálne nachádza? Kedy plánujete sprístupnenie pre širokú verejnosť?

Momentálně probíhá testování verze pro iOS, kterou spustíme už velmi brzy. O pár měsíců později bude následovat také Android verze, od které si slibujeme velký nárůst uživatelů. Společně s vydáním Android verze plánujeme Mentee ukázat ve Velké Británii na několika velkých studentských eventech.

Ako bude zdieľanie zručností fungovať v praxi? Opíšeš nám funkcionalitu vašej mobilnej aplikácie? Kto všetko si ju bude môcť stiahnuť a za akú sumu?

Je to jednoduché. V prvním kroku si zvolíte, co byste se chtěl/a naučit a v tom druhém, co můžete naučit ostatní. Náš chytrý alogoritmus potom najde ideálního parťáka nebo parťačku, se kterým si budete mít navzájem co říct o požadovaných dovednostech.

Mentee bude zadarmo. Chceme dovednosti zpřístupnit všem bez rozdílu finančních možností, věku nebo třeba pohlaví.

Pôjde iba o vzájomnú výmenu medzi používateľmi aplikácie, čiže o takzvaný bartrový obchod, alebo sa budú dať použiť aj peniaze?

Gró Mentee je a bude výměna dovedností a znalostí. Takže tato možnost tam bude zachována vždy. Nicméně v následujících verzcích si pohráváme s myšlenkou, že aplikaci zpřístupníme i profesionálním lektorům, kteří by mohli zájemcům své služby prezentovat za peníze. Potom by pak záleželo pouze na uživateli, zda se rozhodne pro profíka nebo radši pro dobrodružství s „běžným“ uživatelem aplikace.

A čo z toho získate vy? Máte pripravený nejaký zaujímavý biznis plán, ktorý chcete aplikovať?

Samozřejmě. Bez toho by to byla pouze hodně drahá hračka. :)

Monetizačních modelů máme připravených dost, ale zatím prozradíme pouze to, že chystáme Premium účty.

Za velmi přijatelné měsíční feečko (poplatek) uživatel získá přístup k řadě užitečných rozšíření uvnitř aplikace, přístup k materiálům a celkově bude zážitek z celého používání Mentee o dost přínosnější.

Zohnali ste aj nejakých investorov?

Nesehnali, protože jsme nesháněli. :)

V současné době je náš tým poměrně hodně soběstačný a upřímně nevíme, čím by mohl potenciální investor přispět. Aplikaci zvládáme financovat svépomoci, proto je na investora nejspíš ještě brzy.

Pokud ale přijde investor, který díky svým schopnostem a prostředkům posunout Mentee o několik úrovní výš, tak jsme rozhodně otevřeni diskuzi.

Akú víziu máte s aplikáciou Mentee? Hodláte postupom času rozbehnúť aj iné ambiciózne projekty?

Vizí našeho týmu je rozšířit aplikaci do celého světa tak, abyste se pohybem prstu mohli naučit připravit opravdové sushi od Japonce nebo základy etikety od Angličana.

Spíš než jiné projekty plánujeme rozvíjet Mentee. Myslíme si, že náš projekt má opravdu široký potenciál a už teď máme v šuplíku připravené nápady na rozvoj asi na 3 roky dopředu.

Na čo všetko by mal byť človek pripravený, keď sa do niečoho takého rozhodne pustiť? Je budovanie start-upu náročné? Čo všetko ti táto skúsenosť dala?

Rozhodně by měl být soběstačný a mít vůli se vzdělávat. Na začátku totiž nemáte peníze, abyste si platili odborníky. Potřebujete web? Naučte se WordPress. Potřebujete grafiku? Naučte se Adobe Photoshop. Potřebujete se starat o sociální sítě? Čtěte zahraniční blogy a sledujte největší influencery. Každopádně nejdůležitější je být trpělivý a nevyklašlat se na projekt, když hned nevidíte výsledky. Celé to je o tom, co děláte, když se nikdo nedívá.

Vybudovat start-up je náročné a chce to hodně času a odhodlání. Jestli chcete pracovat 8 hodin dennně, chodit na pivo a dívat se na televizi, tak radši ani nezačínejte. Ale jestli jste ready makat od rána do rána, trávit večery s excelem, osekat svůj okruh přátel a žít low-cost, tak do toho!!!

Chceš čitateľom Refresheru niečo odkázať?

