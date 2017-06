Smrteľne chorý starček odišiel z hospicu, aby si vychutnal svoj posledný joint v živote. Marihuanu mu zamestnanci nechceli dovoliť

Rakovinu mu diagnostikovali ešte len pred pár mesiacmi a jej priebeh je taký silný a rýchly, že Patrick Ford musí svoje posledné týždne života tráviť v hospici. 70-ročný muž sa na starostlivosť o jeho zdravie a pohodlie nesťažoval, ale pred smrťou si chcel splniť ešte jedno posledné želanie. Viac ako 15 rokov pravidelne fajčil marihuanu a veril, že aj keď je marihuana v Spojenom kráľovstve ilegálna, zamestnanci urobia jednu výnimku, prižmúria oči a dovolia mu vychutnať si so svojím kamarátom posledný joint. Pracovníci hospicu Drumconner Nursing Home neďaleko mesta Bournemouth napriek tomu museli dodržať pravidlá a Patrickovi neumožnili vychunať si posledný joint, ani keď im sľúbil, že všetok dym bude vďaka ventilátoru smerovať priamo von oknom. Patrick sa preto dobrovoľne z hospicu odhlásil a odišiel do svojho starého bytu, kde teraz plánuje prežiť svoje posledné dni v spoločnosti obľúbenej marihuany, ktorá mu pomáhala utišovať bolesť, a nebude mu chýbať ani hudba zo 60. rokov, pretože na nej vyrastal.

Terminally ill Patrick Ford discharges himself from Nursing Home because he's not allowed to smoke cannabis https://t.co/Yb1EQeyBt7