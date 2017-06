Pakistanský lekár si v New Yorku hľadá izbu a ľudia sa naňho nemôžu vynadívať. Ženy si ho chcú vziať za muža a s bývaním nie je žiadny problém

Nájsť si solídne ubytovanie v New Yorku vie byť poriadne komplikovaná úloha, o čom sa presvedčil aj Rehan Munir. 26-ročný študent medicíny z ďalekého Pakistanu sa vo voľnom čase venuje aj modelingu, čo ti musí byť jasné pri pohľade na jeho tvár a postavu, a v rodnom Pakistane sa dokonca objavil už aj v reklame. V súčasnosti však hľadá izbu v New Yorku, pretože tam získal možnosť praxovať v jednej z newyorských nemocníc a aj keď si ľudia najskôr mysleli, že s jeho rozpočtom 800 dolárov nenájde v oblasti Upper West Side či Midtown Manhattan solídne ubytovanie na mesiac ani v tom najbláznivejšom sne, väčšina z nich rýchlo zmenila názor.

Rehan totiž ku svojmu inzerátu pridal aj vlastné fotografie, aby potenciálnym prenajímateľom ukázal, ako vyzerá, a viac im skutočne nebolo treba. Ženy v komentároch mu zrazu začali navrhovať manželské zväzky a trefné rady sa striedali s komentármi o tom, aký je Rehan veľký sympaťák. Z nemožného dobrodružstva za ubytovaním v New Yorku sa tak razom stali preteky o to, kto dokáže Rehana presvedčiť, aby sa k nemu či k nej nasťahoval. Ako by to však dopadlo, keby si ubytovanie hľadala atraktívna žena a podobné komentáre jej písali muži?

Celý príspevok z facebookovej skupiny nájdeš tu.