Superhry, Rapidshare, The Crims, klikačky či Meez. Ktoré weby sme navštevovali pred 10 rokmi?

Ak ste zavítali k tomuto článku, zrejme máte nejednu spomienku na používanie internetu a obsah webových stránok pred približne 10 a viac rokmi. Weby, ktoré boli časťo nútené ukončiť činnosť, či už z finančného alebo právneho hľadiska, sa stali "domovom" mladých, ale i starších internetových nadšencov. Poďme sa teda spoločne pozrieť na konkrétne projekty z prvého desaťročia 21. storočia. Koľko z nich by sa s rovnakým konceptom dokázalo uživiť aj v roku 2017?

V dobe, kedy bol torrent ešte len vo virtuálnych plienkach, sme si všetok digitálny obsah chodili poctivo kupovať do obchodov navštevovali verejné, ale aj privátne fóra ponúkajúce cenné odkazy na file-hosting servery. Nenáročný používateľ si vystačil s bezplatným verejným fórom, kto však mal vyššie nároky vyvážil pozvánku do uzavretého fóra zlatom. Snáď nebudeme pozerať film v AVI kvalite, keď si môžeme stiahnuť krištáľovo čistý obraz z DVD verzie, no nie? Warxtreme, lamky, warforum, war4all či cucaj po nástupe torrentov čiastočne zívajú prázdnotou.

A čo tak samotné file-hosting servery? Z kade ste najčastejšie čerpali dáta? My si v prvom rade spomíname na samotného kráľa svojej doby - RapidShare. Hoci v roku 2013 švajčiarska spoločnosť prepustila všetkých zamestnancov a chvíľu nato ukončila pôsobenie, reprezentovala jeden z najpopulárnejších serverov pre uchovávania nie príliš legálnych dát. Asi aj to bol jeden z dôvodov vymazania absolútne všetkých uložených dát. Nesmieme tiež zabúdať na pôvodný Megaupload, 4shared, Mediafire či český HellShare a Ulož.to.

Počítače boli drahé, herné komponenty ešte drahšie a nie každý z nás si mohol dovoliť "drtiť" to, čo chcel. Na druhú stranu, aj prehliadačové online hry mali niečo do seba a dokázali prilákať pozornosť miliónov hráčov. Stále nové koncepty vznikali ako huby po daždi, a tak si každý prišiel na to svoje. Aj pubertálni internetoví "gangsteri", ktorým nestačilo sťahovať nelegálne šírené súbory. Aj vy ste si spomenuli na TheCrims? Vysoko-návýková browser hra s hlavným cieľom pašovať čo najviac drog, prevádzkovať bordely, vykrádať podniky, vraždiť nepriateľov a budovať si rešpekt (obdoba XP-ečiek a levelovania) vás doslova pohltila v zlomku sekundy. A prečo? V prvom rade sa líšila od ostatných konkurentov tým, že akcie sa vykonávali okamžite. Všetko šlo raketovým tempom, až kým ste nedostali syfilis od návštevy istého rekreačného zariadenia alebo vás niekto nezmlátil. Vtedy nasledovalo čakanie horšie ako odvykačka od heroínu. Samozrejme, iba toho herného.

Mierumilovnejším variantom bol a stále je Gladiatus. Vydávať sa na výpravy, bojovať v aréne a získavať najsilnejšiu výbavu bol základ, ktorého sa celý projekt drží dodnes. Pre sporivých hráčov, ktorí nehodlali do svojej postavy vrážať reálne peniaze, bol ako stvorený aukčný dom. Ekonomický režim v podobe sliedenia a hľadania najvýhodnejšej ponuky na chcený predmet sa mohol predĺžiť pokojne aj na niekoľko hodín. Článok o ďalších browserovkách ako Travian či Divoké Kmene nájdete tu.

Ak vás náhodou nelákali vyššie uvedené browserovky, možno ste si našli záľubu v hrách zameraných na rozvíjania internetových sociálnych vzťahov. Najmä v Amerike boli výrazné rozšírené mierne bizarné hry ako MEEZ a IMVU (v prípade IMVU musel byť klient nainštalovaný v PC), zasadené do virtuálneho sveta zostaveného z obchodov, klubov a iných miest označovaných aj ako hood. Primárny návyk spočíval v pripájaní sa do miestností, stretávaní hráčov v reálnom čase, nadväzovaní sociálnych kontaktov s rôznymi nevšednými indivíduami, skrášľovaní hernej postavičky a užívaní si online párty. Vskutku znepokojujúca zábavka.

Kapitolu hrania v prehliadači pomaly uzatvoríme a presunieme sa k ďalším stránkam, avšak ešte pred tým nesmieme vynechať dôležitú súčasť internetu, ktorá ponúkala užívateľom možnosť zabaviť sa kdekoľvek sa nachádzal počítač s prístupom na internet. Giganti ako Miniclip či staré známe české Superhry obsahovali tisícky rôznych jednoduchých hier schopných bežať len za pomoci Flashu, nenávidenej a milovanej technológie zároveň. Prevažná väčšina obsahu bola obyčajný odpad, no po chvíli hľadania ste určite narazili na vhodnú výplň voľnej chvíľky.

Nie každý mal čas na hranie, niekto tu predsa musí zarobiť poriadne peniaze. A ako sa robí biznis, keď ste násťročný návštevník internetu s vidinou online-zárobku? Jednou z rozšírených možností boli spoločnosti prevádzkujúce "klikačky". Jednoduchým sledovaním reklamného obsahu ste si pomaly, ale isto šetrili haliere vo svojich virtuálnych peňaženkách a skôr či neskôr ste sa mohli prepracovať k prvej, častokrát smiešnej výplate. Existoval len jediný spôsob, ako z klikačiek vyťažiť relevantný obnos peňazí: Zháňať nových a nových členov pomocou vášho unikátneho linku. Budovaním vlastnej armády aktívnych klikačov ste už mohli prísť k zaujímavému pasívnemu príjmu, avšak nejedna stránka si zakladala na nekalých praktikách a cielenom nevyplácaní zárobku. Spoznávate Klikačku, Neobux, ClixSense alebo Bux.to?

Overenejšou a užitočnejšou cestou k mikro-zárobkom a rôznym odmenám boli a stále sú online prieskumy verejnej mienky. Vypĺňaním krátkych, no i siahodlhých dotazníkov ste opäť dokázali generovať mizivý prírastok do rozpočtu. Na rozdiel od bezduchého sledovania reklám váš drahocenný čas aspoň skutočne niekomu dokázal pomôcť. Marketagent, Slovenský národný panel a ďalšie, anketami preplnené miesta, fungujú dodnes.

A ako vyzerá internet dnes? Zopár sociálnych sietí skonzumuje väčšinu pripojení, či už od detí alebo dospelých. Zvyšok sa prerozdelí medzi Reddit, internetové magazíny a torrentové trackery. Čaro a určitá rozmanitosť internetových stránok sa podľa nás čiastočne vytratila. Kde trávite väčšinu online času vy?

