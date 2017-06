Čínska vysoká škola z teba spraví hviezdu sociálnych sietí. Naučí ťa správne sa fotiť i aký text dať ku príspevkom

Chcel by si sa stať hviezdou na Instagrame, Facebooku či na inej sociálnej sieti? Teraz na to môžeš získať vhodné vzdelanie. Univerzita v Číne ponúka študijný program, ktorého podstatou je študentov vybaviť všetkými potrebnými znalosťami a zručnosťami potrebnými pre online slávu. Či už ide o hodiny make-upu, správnej chôdze, správneho fotenia (sa) či korektného vystupovania na internete, Yiwu Industrial and Commercial College neďaleko Šanghaja ti ponúkne všetko potrebné pre tvoj budúci život celebrity sociálnych médií.

V Číne vlastní smartfón vyše 700 miliónov ľudí a práca internetovej celebrity má potenciál vynášať peknú sumičku. Napríklad jeden z čínskych tvorcov, Wang Hong, si dokáže vďaka internetu prísť až na 46 miliónov dolárov za rok. Odbory navštevujú predovšetkým ženy, no samotný program pohlavia neselektuje. Na to, aby si mohol školu začať, však už potrebuješ nejaké tie základy - inštitúcia vyžaduje zmysel pre módu, zvládanie etikety pri komunikácii či estetickú kultiváciu. Ak by sme niečo podobné mali aj na Slovensku, zapojil by si sa?

Úryvok z predmetov.