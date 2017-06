TKX zverejňuje cover, kompletný tracklist aj presný dátum vydania albumu, a to ešte tento mesiac

Len prednedávnom sme vám predstavili najnovšiu skladbu od TKX s názvom Ty Musíš Prežiť, ktorú sprevádzal aj výborný a hlavne komplikovaný vizuál, aký sa už nikomu nikdy nepodarí natočiť, keďže pochádza z miest, kam sa bežne obyčajný človek nedostane. Zároveň sme avizovali, že vydanie albumu Z východnej Európy na strechu sveta je už skutočne na spadnutie a je len otázkou pár týždňov, kedy sa tento dlho očakávaný projekt dostane k všetkým dvorným fanúšikom. Teraz nadišiel čas predstaviť oficiálny tracklist a tiež spustiť predpredaj, ktorý bude už tradične prebiehať na rukahore.sk.

Čo sa týka zoznamu skladieb, tých nájdeme na albume až 17, no a keďže sa chalani rozhodli neosloviť žiadných hostí, toto číslo je naozaj úctyhodné. V každom prípade môžeme očakávať nálož pravdivého rapu v nenapodobiteľnom podaní a my sa vlastne už ani nevieme dočkať. Oficiálne vydanie je naplánované na koniec júna, kedy by mali byť doručené aj všetky predobjednávky. Samozrejme sme sa dočkali aj coveru, kde nájdeme Teslovu tvár, no ako sám poznamenal, bez hociakých grafických úprav, jednoducho presne tak, ako ju zachytil fotograf. Každé jedno slovo na tomto albume bude real a preto aj artwork coveru korešponduje s touto myšlienkou a absolutne na nič sa nehrá. A tak to má byť.

1. Genesis 911

2. Comeback Legendy

3. Každý Deň Hustle

4. Zlatá Klietka (D.U.R.H.)

5. Tenax

6. Pornstar

7. Ty Musíš Prežiť

8. Môjmu Bohu

9. Z.V.E.N.S.S. (Z Východnej Európy Na Strechu Sveta)

10. Zo Sídliska Z Dola

11. Slovensko

12. Vrátiť Sa S5

13. -

14. Z Východnej Európy Na Strechu Sveta

15. Chlapci Vy Neviete O Kokaine Nič (Ale úplne nič)

16. UKG (Underground Kingz)

17. Skús Si To Prejsť V Mojich Botách

18. Story (27)