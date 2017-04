Narodila sa ešte koncom 19. storočia a všetkým odporúča, aby nepili rum. Jamajčanka je novou najstaršou osobou na svete

Od smrti poslednej najstaršej žijúcej osoby na svete Emmy Moranovej prešlo len niekoľko dní a zástupcovia Guinnessovej knihy rekordov už oficiálne stihli oznámiť Jamajčanke Violet-Mosse Brownovej, že prebrala žezlo najstaršej žijúcej osoby na našej planéte. Rovnako ako zosnulá Emma, aj Violet-Mosse sa narodila ešte na konci 19. storočia, konkrétne 10. marca 1900, a žila teda ešte niekoľko desaťročí pred tým, než Jamajka oficiálne získala nezávislosť.

Novej najstaršej osobe sveta už zablahoželal aj jamajský premiér Andrew Holness na Twitteri, čo zrejme nebol najlepší nápad, pretože Violet-Mosse definitívne sociálne siete nepoužíva a radšej sa venuje tomu, čo miluje. Už v mladosti začala učiť hudobnú výchovu a láska k hudbe ju na dlhých 80 rokov priviedla aj do kostola, kde hrala na organe. Jej manžel zomrel ešte v roku 1997 a ako sama hovorí, na dlhovekosť zrejme nemá žiadny konkrétny liek. Nekonzumuje však bravčové ani kuracie mäso a nepije rum ani ďalšie podobné alkoholické nápoje, takže farebný alkohol možno tvojej ceste za nesmrteľnosťou nepomáha.

The world's oldest human is Jamaican Violet Brown, who was born on March 10, 1900. Congrats Violet. pic.twitter.com/AnjXdHK1Kz