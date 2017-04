Simon Cowell ani diváci nechápali, ako to urobili. Dvaja chlapíci nielenže dokázali čítať myšlienky, ale na konci mali aj obrovské prekvapenie

V Spojenom kráľovstve už opäť beží nová séria šou Britain's Got Talent a aj keď jednotlivé ročníky už ťažko spočítať, ľudia majú o talentovaných ľudí neustále záujem. Potvrdilo sa to aj pri vystúpení dvoch chlapíkov s názvom DNA, ktorí sa špecializujú na čítanie myšlienok. Svoje vystúpenie začali tým, že všetkých upozornili na svoje maskáčové tričká, potom správne uhádli niekoľko čísel, mien a farieb a človek by si povedal, že išlo o celkom zaujímavé triky, ale zrejme by zostal skeptický. Nanešťastie pre skeptických divákov, DNA v samotnom závere vystúpenia všetko zaklincovali tým, že si asi nikto nevšimol, čo sa na nich v priebehu tých niekoľkých minút hádania myšlienok zmenilo. Ako to vlastne urobili?

