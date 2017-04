Začal podnikať ako 11-ročný a teraz sa stal multimilionárom. Ben chcel spočiatku len vyššie vreckové, ale čakal naňho obrovský úspech

Mladí ľudia majú niekedy príliš jednoduché predstavy o tom, ako funguje dnešný svet a očakávajú, že im ostatní všetko naservírujú priamo pred nich, pričom o nejakej väčšej námahe z ich strany nemôže byť ani reč. Na druhej strane, ešte stále existujú tisíce príslušníkov mladej generácie, z ktorých sa rok čo rok stávajú úspešní podnikatelia či manažéri a jedným z nich je nepochybne aj 18-ročný Ben Towers. Ben nedávno dovŕšil dospelosť, ale už v tomto veku má po najnovšom vývoji v jeho vlastnej spoločnosti na konte hneď niekoľko miliónov eur, pretože svoj biznis premenil z obyčajnej firmičky vo vlastnej detskej izbe na solídneho zamestnávateľa známeho nielen v Spojenom kráľovstve, ale aj v Spojených štátoch amerických.

Ešte v čase, keď mal Ben iba 11 rokov, mu napadlo, že v dobe počítačov by sa mohol začať niečo prospešné učiť aj vo svojom voľnom čase a potom vďaka vynaloženému úsiliu získať nejaké peniaze navyše ku svojmu vreckovému. Internet ho už vtedy dostatočne fascinoval, a tak sa začal zameriavať na webové stránky, dizajn a potom aj marketing, vďaka čomu sa postupne vypracoval na jedného z popredných poskytovateľov služieb v tejto oblasti v celom Spojenom kráľovstve. Nebolo to jednoduché a netrvalo to zopár týždňov, ale Ben aj tak vydržal a neskôr sa mohol pýšiť klientmi ako Twitter či firmou Pot Noodles vyrábajúcou instantné rezance, ktoré patria medzi najobľúbenejšie jedlá v celom Anglicku. Jeho firma Towers Design sa každým rokom zväčšovala a aj keď mal Ben na začiatku len 11 rokov a všetky právne úkony zaňho museli robiť jeho rodičia, onedlho už zamestnal svojho prvého pracovníka a keďže kampaní postupom času pribúdalo, jeho tím sa nakoniec rozrástol až na 22 zamestnancov. Každý nový klient sa potešil tomu, ako profesionálne a efektívne dokázala Benova firma jeho požiadavky splniť, a tak sa referencie v brandži posúvali rýchlosťou blesku a často sa stávalo, že veľké spoločnosti sa radšej obrátili na inovatívnu Benovu firmu namiesto toho, aby svoje kampane nechali urobiť tradičným marketingovým gigantom. Každý predsa potrebuje priniesť do svojej reklamnej stratégie nový vietor a spolupráca s mladučkým Benom slúžila aj ako celkom dobrý ťahák na šéfov, konkurentov a v niektorých prípadoch aj zákazníkov.

Tínedžer na vedúcej pozícii úspešnej marketingovej firmy vzbudzoval záujem nielen medzi novými zákazníkmi, ale onedlho si ho všimli aj samotné médiá a poskytli mu šancu spropagovať samého seba a svoju spoločnosť na mnohých sledovaných udalostiach, vďaka čomu sa dokonca o niekoľko rokov neskôr stal súčasťou televíznej šou Pocket Money Pitch, kde pôsobil ako poradca deťom, ktoré nabrali dostatok odvahy a postavili sa pred piatich multimilionárov, aby im predstavili svoje nápady a získali od nich dostatočné množstvo finančných prostriedkov ako investíciu. Benovi sa práca v televízii celkom páčila a skvelá bola aj blízkosť ku mimoriadne bohatým ľuďom, avšak v tom čase Ben netušil, že už o niekoľko rokov by sa na ich miesta mohol pokojne posadiť aj on, pretože sa vďaka fúzii so spoločnosťou Zest stane multimilionárom.

Jeho firma začala s gigantom Zest spolupracovať ešte minulé leto a keď nakoniec Ben dostal ponuku, aby sa jeho podnikateľské dieťa zlúčilo so Zestom a on by vďaka tomu nielenže slušne zarobil, ale ešte aj získal lukratívne miesto jedného z riaditeľov v Zeste, nebolo nad čím rozmýšľať. Vďaka tomuto kroku by firma Towers Design už ako súčasť spoločnosti Zest mala až zdvojnásobiť svoj ročný obrat na takmer 4 milióny eur a Ben z toho bude profitovať najviac, pretože až doteraz vlastnil väčšinový podiel vo svojej firme úplne sám. Koniec koncov, pri pohľade na jeho úspech sa niet čomu diviť, pretože Ben v minulosti získal niekoľko ocenení pre mladých podnikateľov a jeho aktivity si dokonca všimol aj excentrický boháč Richard Branson, ktorý ho označil za jedného z najvzrušujúcejších mladých podnikateľov v celom Spojenom kráľovstve. Ben v súčasnosti prekypuje šťastím, pretože vďaka Zestu sa bude môcť zamerať o čosi širokospektrálnejšie a rozšíriť marketingové aktivity aj do ostatných častí sveta. A keby ho to o pár mesiacov prestalo baviť, už v tejto chvíli ma dostatok peňazí na to, aby už nikdy v živote nemusel pracovať.