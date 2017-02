Najmodernejšia futuristická superjachta za 390 miliónov eur už putuje ku svojmu miliardárovi. Andrej Melničenko v nej vidí najlepšie plavidlo blízkej budúcnosti

Ruský miliardár Andrej Melničenko si vždy potrpel na obrovský luxus, a tak nikto nezostal prekvapený, keď pred pár rokmi nechal spustiť výrobu svojho nového plavidla. Andrej si však uvedomuje, že dnes môže dlhočíznu jachtu vlastniť takmer ktokoľvek, kto má na účte niekoľko stoviek miliónov či pár miliárd eur, a tak svoj projekt obyčajnej jachty premenil na najmodernejšiu futuristickú jachtu, akú doteraz svet videl. Jej dĺžka dosahuje takmer 143 metrov, avšak v tejto oblasti zaostáva na najdlhšími jachtami o približne 20 metrov, a preto Andrej stavil na inú vlastnosť. Na jachtu nechal nainštalovať hneď tri stožiare, ktoré dosahujú výšku až 91 metrov a z lode robia jednu z najvyšších jácht na celom svete.

Pravdou je, že jachta sa prvýkrát dostala na otvorené more ešte v roku 2015, lenže to všetko v rámci prvotných záťažových testov, ktoré sa teraz konečne prehupli do svojej finálnej fázy. Jachta sa totiž z nemeckého mesta Kiel, kde na nej usilovne pracovali, premiestnila do oblasti južného Španielska, aby tam posledných pár týždňov zažila aj tie najtvrdšie podmienky na mori a mohla byť odovzdaná ruskému miliardárovi bez akýchkoľvek bezpečnostných problémov. Jeho šéf projektu tejto jachty sa pre médiá vyjadril, že ide nepochybne o najťažší projekt, s akým sa doteraz vo svojej kariére stretol, ale zároveň verí, že Super Yacht A, ako znie názov tohto plavidla, bude ešte dlho rokov najlepšou jachtou po dizajnovej aj technologickej stránke. A niečo na tom musí byť, pretože zaplatiť za novú jachtu 390 miliónov eur, keď už človek vlastní inú jachtu za 280 miliónov, to dá celkom zabrať.