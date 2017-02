Zákaz predaja toluénu na Slovensku súkromným osobám má zabrániť jeho fetovaniu

V posledných dňoch či týždňoch sa čoraz častejšie v slovenských médiách rieši problematika fetovania toluénu mladistvými osobami, predovšetkým z marginalizovaných skupín obyvateľstva. Ako prvý na problém upozornil primátor Fiľakova, ktorý prišiel s myšlienkou, aby sa obmedzil predaj tejto chemikálie iba pre súkromné osoby, resp. živnostníkov, ktorí ju potrebujú pri vykonávaní svojej činnosti. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity sa plánuje pokúsiť presadiť daný nápad aj do legislatívnej podoby. Kompetentní si myslia, že by to mohlo pomôcť riešeniu danej problematiky. V Česku podobné opatrenie funguje už desiatym rokom a kupcom môže byť jedine držiteľ živnostenského oprávnenia. V opačnom prípade hrozí obchodníkom za voľný predaj toluénu pokuta až vo výške piatich miliónov českých korún (vyše 185 000 eur).

Snáď najviac medializovaným prípadom človeka, ktorý podľahol závislosti na fetovaní toluénum, bol prípad pána Dušana zo Svitu. Reportáž, ktorá obsahuje rozhovor s touto osobou, si na Youtube získala už vyše 1 600 000 zhliadnutí a patrí s istým nadhľadom medzi "klenoty" slovenskej mediálnej histórie. Samozrejme, pre väčšinu divákov ide o vtipný pohľad, no v kontexte problematiky, ktorej sa tejto článok chce venovať, ide o ukážkový príklad toho, že zneužívanie toluénu na takpovediac súkromné účely môže mať nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie a ohrozovať ho vo vysokej miere. Čo je horšie, "čuchaniu" podliehajú prevažne mladiství, pretože ide o lacnú náhradu návykovej látky v porovnaní s inými a navyše nelegálne predávanými drogami.

Snáď najznámejší prípad

Toluén je čírou bezfarebnou kvapalinou s aromatickým zápachom. Pri pokojovej teplote je tekutý a horľavý, dobre sa rozpúšťa v tukoch a v organických rozpúšťadlách. Jeho prirodzeným zdrojom je ropa. Používa sa predovšetkým ako priemyselné rozpúšťadlo (náhrada za toxickejší benzén). Nájdeme ho vo farbách, náteroch, syntetických vôňach, lepidlách, atramentoch a čistiacich prostriedkoch. Toluén predstavuje okrem iného aj základnú surovinu pri výrobe polymérov, z ktorých sa následne vyrába nylón, plastové fľaše či polyuretány. V neposlednom rade sa využíva pri výrobe liekov, farbív a lakov na nechty. Pridáva sa aj do benzínu za účelom zvýšenia jeho oktánového čísla.

Najviac toluénu sa do vonkajšieho prostredia dostáva z benzínu počas jeho výroby, transportu a spaľovania, ako aj pri výrobe ďalších chemikálií. Uvoľňuje sa aj pri používaní vyššie spomínaných produktov. Jeho zdrojom je tiež cigaretový dym. Väčšina emisií je uvoľňovaná do vzduchu, v atmosfére sa následne premieňa na iné látky. Ako tekutá organická látka sa spolupodieľa na vzniku tzv. fotochemického smogu.

Účinky toluénu bývajú rôzne - najčastejšie ovplyvňuje centrálny nervový systém...

Inhalácia je primárnym spôsobom vstupu toluénu do tela - fetovaním sa vstrebáva polovica vdychnutej látky. Môže byť taktiež absorbovaný tráviacim traktom, prípadne kontaktom s kožou. Ovplyvňuje najmä centrálnu nervovú sústavu. Okrem toho dráždi dýchacie orgány, kožu a oči, môže viesť k vzniku srdcovej arytmie a poškodiť pečeň a obličky. Akútna expozícia toluénom spôsobuje bolesti hlavy, závrate, únavu, stratu koordinácie a farebného videnia, zvracanie a apatiu. Dlhodobý závisláci na toluéne bývajú unavení, majú problém so sústredením sa a pamäťou, sú podráždení, trpia častými bolesťami hlavy a majú poškodený mozoček. Ide väčšinou o dočasné stavy, ktoré sa po vysadení vrátia po určitom čase do normálu. Toluén je tiež nebezpečný pre tehotné a dojčiace ženy, nakoľko môže prechádzať placentou k plodu alebo do materského mlieka.

Je otázkou, do akej miery by opatrenie zákazu predaja toluénu pomohla riešiť alarmujúcu situáciu niektorých slovenských miest. Okrem Fiľakova s podobným problémom bojujú, napríklad, Krompachy, ako aj ďalšie mestá a obce, na ktorých území nájdeme osady, keďže sú to najmä ich obyvatelia - predovšetkým mládež, ktorí sa tejto "aktivite" venujú. Aký je váš názor na danú myšlienku? Ste za ňu? Prípadne, myslíte si, že bude mať želaný efekt? Komentáre sú len vaše.

.. no môže narušiť aj súkromný život a priviesť človeka do väzenia