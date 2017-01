Zákazníkom predávali marihuanu vďaka kódu "extra chrumkavé hranolky". Pracovníkov Burger Kingu a ich prefíkaný systém odhalili policajti

V neveľkom mestečku Epping v americkom štáte New Hampshire sa policajtom v utajení podarilo rozbiť prepracovaný systém predaja marihuany, ktorý fungoval priamo v prevádzkach siete s rýchlym občerstvením Burger King. Dvaja zamestnanci Garrett Norris s prezývkou Nasty Boy a Meagan Dearborn si vymysleli zaujímavý spôsob, ako dostať marihuanu priamo ku svojim zákazníkom, keď začali používať špeciálny kód „extra chrumkavé“ hranolky.

Police say @BurgerKing in Epping New Hampshire sold Whoppers, fries, and a side of marijuana. Two employees arrested. @nbcboston pic.twitter.com/u2Gzxmymam