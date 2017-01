Smart Poisťovňa 2016: Poznáme najlepšie poisťovne do vrecka a víťaza HTC 10

Na základe hlasov z verejného hlasovania bola v ankete Smart Poisťovňa 2016 vybraná najlepšia zdravotná a komerčná poisťovňa, ktorá ponúka online funkcie do vrecka a poisťovňa s najlepšou mobilnou aplikáciou. Hlasujúci hlasovali od 15. októbra do 30. novembra aj za to, ktorá funkcia či vlastnosť aplikácie alebo webstránky poisťovne sa im páčia, prípadne by ich medzi online možnosťami privítali. Spomedzi všetkých platných hlasujúcich bol vyžrebovaný aj víťaz smartfónu HTC 10 a víťazi piatich navigácií Sygic.

Výsledky ankety Smart Poisťovňa 2016

Do hlasovania o „najlepšiu poisťovňu do vrecka“ sa celkovo zapojilo až 5737 hlasujúcich. Tí svojimi hlasmi vybrali víťazov kategórií Komerčná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa a Najlepšia mobilná aplikácia poisťovne.

Priemerný hlasujúci v ankete Smart Poisťovňa 2016 je muž (76,2% hlasujúcich boli muži a 23,8% tvorili ženy) a má 20 – 29 rokov. Najčastejšie využívali hlasujúci služby Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pričom ak využívajú služby niektorej z komerčných poisťovní, tak ide najčastejšie o Allianz – slovenskú poisťovňu. Tá podľa verejného hlasovania ponúka aj najlepšie online funkcie spomedzi všetkých poisťovní na Slovensku. Dobrá poisťovňa by podľa Slovákov mala ponúkať 3 základné online funkcie, či už na webe alebo v mobilnej aplikácii, a to – možnosť nahlásiť poistnú udalosť; návod, ako postupovať pri poistnej udalosti; a detailné informácie o konte poisteného. Slováci sú pomerne konzervatívny národ a poistenie za automobil, nehnuteľnosť alebo životné poistenie platia najčastejšie bankovým prevodom. Drvivá väčšina z nich navyše využíva online funkcie svojej banky len zriedkavo, približne1-krát ročne.

Víťazné poisťovne v ankete Smart Poisťovňa 2016

Z celkových 5737 hlasov si v kategórii Zdravotná poisťovňa odniesla najviac hlasov Všeobecná zdravotná poisťovňa. Medzi poisťovňami v kategórii Komerčné poisťovne dominovala s veľkým náskokom Allianz – slovenská poisťovňa. V roku 2016 si za najlepšiu mobilnú aplikáciu poisťovne odnáša rovnako Allianz – slovenská poisťovňa. Pozrite si aj ďalšie miesta v hlasovaní a ich obsadenie.

Najlepšia zdravotná poisťovňa:

miesto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, miesto: Dôvera, miesto: Union

Najlepšia komerčná poisťovňa:

miesto: Allianz – slovenská poisťovňa, miesto: Generali, miesto: Kooperativa.

Najlepšia mobilná aplikácia poisťovne:

miesto: Allianz – slovenská poisťovňa, miesto: Dôvera, miesto: Union.

Víťazi cien HTC 10 a piatich navigácií Sygic

Hlasujúci v ankete Smart Poisťovňa 2016 boli po splnení všetkých jej podmienok automaticky zapojení do žreobovania o hodnotné vecné ceny. Hlavnou cenou bol smartfón HTC 10, ktorý získal štastný výherca Mário Nosáľ! Hlasujúci mohli vyhrať aj jednu z 5 navigácií Sygic pre svoje mobilné zariadenie. V tomto prípade sa šťastie usmialo na týchto výhercov – Diana Ludrovcová, Andrej Herda, Viliam Haidari, Patrik Mikša a Matej Miko.

Všetkým výhercom srdečne gratulujeme a na všetkých sa tešíme pri ďalšom ročníku ankety Smart Poisťovňa!