Jak to vypadá, když se ženy ze západu nastěhují k bojovníkům ISIS? BBC si v novém skeči utahuje z Islámského státu

Pro někoho naprosto nemístný humor, pro jiného skvělá satira. Ať už se přikloníte k jakékoliv ze dvou stran, jedno nelze nové sérii britského kanálu BBC Two upřít. Za necelých 24 hodin se teaseru na Facebooku podařilo nasbírat ohromných 7 milionů zhlédnutí (ano, zhlédnutí na Facebooku jsou podivně nadhodnocená, ale i tak se jedná o úctyhodnou cifru), 50 tisíc lajků a 140 000 sdílení. A o to tvůrcům show Revolting nejspíše šlo.

Téměř dvě minuty dlouhé video paroduje americkou reality show The Real Housewives, která nahlíží na to, v jakých podmínkách žijí ženy v různých oblastech Spojených států. Doposud se tak diváci dočkali například sérií z New Yorku, Atlanty, Miami nebo Dallasu. Show se posléze rozrostla do mezinárodního formátu a právě Britové mohli na svých obrazovkách sledovat The Real Housewives of Cheshire mapující život hospodyněk v hrabství Cheshire poblíž Liverpoolu a Manchesteru.

Tvůrci Jolyon Rubinstein a Heydon Prowse atakovali snad většinu známých stereotypů týkajících se jak Islámského státu, tak islámu samotného. Hned v první scénce The Real Housewives of ISIS můžeme vidět Afsanu, která si láme hlavu s tím, co si obleče na popravu, která ji čeká už za tři dny. Více však prozrazovat nebudeme. Krátké video plné štiplavého a zároveň suchého humoru, jež je Britům tak vlastní, sledujte níže a dejte nám vědět, zda se řadíte k fanouškům, nebo odpůrcům podobných satirických hrátek.

BBC Two zakázalo vkládání videa na jiné stránky, originální video na Facebooku tak sledujte zde