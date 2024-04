„Zahral by som to oveľa lepšie.“ Herecká legenda zhejtovala výkon Joaquina Phoenixa vo filme Napoleon

„Joaquin Phoenix bol v Napoleonovi úplne príšerný, ja by som ho zahral oveľa lepšie,“ povedal bez akýchkoľvek zábran Brian Cox.

Brian Cox, hviezda filmu Boj o moc (Succession), sa dosť kriticky obul do výkonu herca Joaquina Phoenixa vo filme Napoleon, britskej dráme o francúzskom cisárovi, jeho vzostupe k moci, vzťahu s jeho životnou láskou a vojenskej či politickej taktike. Režisérom filmu je Ridley Scott.

Cox neberie ohľad na nič a na nikoho. Na HistFeste vyjadril svoju nespokojnosť s otrasnými filmami, hercami, divadelnými kritikmi a politikmi. Veľkú ranu si od neho odniesol Joaquin Phoenix.

„Príšerné. Je to hrozné. Joaquin Phoenix bol vo filme Napoleon úplne hrozný. Naozaj hrozný. Neviem, čo si myslel. Myslím si, že je to jeho chyba, a mám pocit, že Ridley Scott mu nepomohol. Ja by som to zahral oveľa lepšie ako Joaquin Phoenix, to vám môžem povedať. Môžete povedať, že je to dobrá dráma. Nie, sú to lži,“ povedal o výkone herca, ktorý si zahral Napoleona.



Obul sa dokonca aj do Phoenixovho mena. „Myslím si, že sa dobre pomenoval. Joaquin... wackeen... wacky (= šialený). Jeho výkon bol v podstate bláznivý,“ povedal Brian Cox bez okolkov.

Brian Cox: Joaquin Phoenix Was 'Truly Terrible' in 'Napoleon' and 'I Would Have Played It a Lot Better' https://t.co/pq0vRnoNEu — Variety (@Variety) April 17, 2024



Herec sa pustil aj do divadelných kritikov po tom, čo prirovnali jeho javiskovú úlohu k Loganovi Royovi z Bojov o moc: „Je to hlúposť! Prečo robíte takéto prirovnanie? Veď je to také očividné. Väčšina kritikov je hlúpa. Naozaj je to tak. Divadelná kritika ide dolu vodou. Keď si spomeniem na veľkých kritikov minulosti, nikto sa im nevyrovná.“



Najnovším terčom sa stal Donald Trump. Začal narážať na to, že ak bude znovu zvolený, Coxov pobyt v Amerike sa môže skončiť. „Vládnuť Amerike je veľmi ťažké a naozaj na to nepotrebujeme idiota, ako je Trump. Myslím si, že Biden je dobrý človek, ale je príliš starý,“ dodal herec. Brian Cox si očividne potreboval vybiť veľa zlosti a vypustiť ju do sveta.